Suriye Dışişleri: Türkiye'nin olası harekatına karşı Kürtlerle görüşmelerimiz yoğunlaştı

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, Türkiye'nin olası harekatına karşı Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçleri ile Şam arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığını teyit etti.

© AFP 2018 / LOUAI BESHARA Suriye Dışişleri: Türk müdahalesine karşı Kürtlerle yeniden kurduğumuz temaslar konusunda iyimseriz

Şam'da Reuters muhabiri dahil bir grup basın mensubuna konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Kürtler Suriye ulusunun ayrılmaz parçasıdır" vurgusu yaptı.

Kürtlerin Suriye'nin birliği ile ilgili olumlu açıklamalar yaptığına dikkat çeken Susan, "Diyalog yoluyla bazı talepler üzerinde anlaşmaya varabileceğimizden eminiz" diyerek şöyle devam etti:

"Bir dizi zorlu meseleyi diyalog yoluyla çözebileceğimizden eminiz. Bu, diyalog Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkının birliği ilkesini temel aldığı müddetçe garanti altındadır."

Suriye hükümeti ile Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçleri arasındaki diyaloğun devam ettiğini ve Türkiye'nin olası harekatına karşı son dönemde yoğunlaştığını teyit eden Susan, daha da yoğulaşmasını umdukların ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, yoğunlaştırılmış diyaloğun, ‘özellikle de Türk rejiminin politikalarına yol açan yayılmacı arzular’ gibi zorluklar karşısında ‘önemli olduğu’ yorumunu yaptı.

Daha önce Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad da Türkiye'nin olası harekatına karşı Kürtlerle görüştüklerini belirtip "Bu kez daha önceki görüşmeler gibi çıkmaza saplanmayacağına dair iyimserim" mesajını göndermişti.

Reuters'e konuşan Moskova'ya giden Kürt heyetinden bir yetkili, kendi içlerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la anlaşmaya varmak için karar aldıklarını, bunun için yol haritasını Moskova'ya sunduklarını ve Rusya'nın arabuluculuğunu talep ettiklerini söylemişti. Cuma günü Rusya'dan söz konusu diyaloğun ‘önemli’ olduğu açıklaması geldi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanları, Menbiç ve Fırat'ın doğusuna olası harekat için ABD güçlerinin çekilmesinin bekleneceği mesajını vermişti.