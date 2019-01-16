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10:09 16 Ocak 2019
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    Filistin Başbakanı Riyad el-Maliki

    Filistin BM'ye tam üyelik başvurusuna hazırlanıyor

    © AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
    Ortadoğu
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    Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, birkaç hafta içinde Birleşmiş Milletler'e tam üyelik başvurusu yapılacağını duyurdu.

    Mişel Avn - Michel Aoun
    © REUTERS / Stephane Mahe
    'BM'nin Filistin kararları kağıt üzerinde kalıyor'
    Filistin'in, BM Genel Merkezi'nde gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını devralmasının ardından, Maliki gazetecilere açıklama yaptı.

    ABD'nin Filistin'in BM'ye tam üyelik müracaatını veto edeceğinin farkında olduklarını ancak bu durumun onları başvuru yapmaktan alıkoymayacağını vurgulayan Maliki, Filistin'in birkaç hafta içinde BM'ye tam üyelik için talepte bulunacağını ifade etti.

    BM üyesi olmayan Filistin'in, 193 üyeli kuruluşta ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsü bulunuyor.

    Filistin Devleti bayrağı BM'de göndere çekildi
    © AA / Cem Özdel
    BM'den Filistin'in G77+Çin Grubu'nun başkanlığına destek
    BM Genel Kurulu 2012'de Filistin'in ''gözlemci kuruluş'' olan statüsünü ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsüne yükseltmişti.

    Filistin'in BM'ye tam üye olabilmesi için önce BM Güvenlik Konseyinin onayı gerekiyor, daha sonra ise BM Genel Kurulu'nda oylamaya gidiliyor. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ABD'nin, Filistin'in bu başvurusunu veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Filistin 2011 yılında da BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı.

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    Etiketler:
    BM, Riyad el-Maliki, Filistin
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