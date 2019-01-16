TEV-DEM: Türkiye kontrolündeki bir güvenli bölgeyi reddediyoruz

Suriye sınırında Türkiye kontrolünde bir güvenli bölgeyi kabul etmeyeceklerini söyleyen üst düzey Suriyeli Kürt yetkili Aldar Xelil, Türkiye'nin Suriye krizindeki taraflardan biri olduğunu, herhangi bir tarafın da emniyeti garanti edemeyeceğini belirtti.
PYD'nin bağlı olduğu TEV-DEM Diploması Komitesi Sorumlusu Aldar Xelil, ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği, Türkiye’nin de destek verdiği ‘güvenli bölge’ teklifine karşı çıktı.
AFP ajansına konuşan Xelil, Türkiye- Suriye sınırındaki bir ‘güvenli bölgeye’ ancak BM güçlerinin konuşlanması halinde kabul edeceklerini söyledi, "Diğer seçenekler kabul edilemez çünkü Suriye’nin ve bizim özerk bölgemizin egemenliğini ihlal ediyor" dedi.
"Ne yazık ki Trump bu güvenli bölgeleri Türkiye ile işbirliği halinde hayata geçirmek istiyor. Ama Türkiye’nın güvenli bölgelerin kurulmasında rol oynaması dengeyi bozacaktır, bölge güvenli olmayacaktır. Aksine Türkiye çatışmaların bir tarafı durumunda, taraflardan hiçbiri de emniyeti garanti altına alamaz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu: "Amerika hava sahasının kontrolünü ele alırsa, biz de tüm güvenliği ele alabiliriz ve insanların yaşam koşullarını iyileştiririz, demiştim. Ne yazık ki Obama gerekli adımı atmadı. Şu anda (başkanın) yaklaşımı 30 km bir derinliktir. Hatta daha da uzatılabilir. Bu konu üzerinde çalışılabilir. Biz TOKİ olarak bu işin içerisine gireriz. Ama koalisyon güçleri maddi destek verirse güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Bu göçü de tamamıyla engeller. Benim planlamam şöyleydi: 500'er metrelik bahçesi olan, içinde iki kat zemin artı bir gibi konutlar yapılabilir. Etrafında da bahçesi olur, onlar için yeni bir hayat başlayabilir."
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