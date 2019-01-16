Katar, Türkiye ile geçen yıl 4 milyar doların üzerinde savunma anlaşması imzaladı

Karaçaylı, "Katar geçen yıl askeri alanda ve savunma alanında Türk şirketlerle 15 milyar riyal tutarında anlaşmalar imzaladı. Özellikle de Katar, askeri gemi inşası alanında en büyük Türk şirketlerden bir tanesiyle tutarı 300 milyon doları aşan kontrat imzaladı" diye konuştu.
Doha ve Ankara'nın uzun vadeli stratejik askeri yatırımlar alanında yeni silahların üretimi ve geliştirilmesi amacıyla deniz kuvvetleri arasında ortak şirket kurduklarını kaydeden Kuruçaylı, Katar'ın ayrıca bir Türk şirketiyle 100 milyon dolar değerinde askeri üniforma üretim anlaşması imzaladığını da sözlerine ekledi.
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