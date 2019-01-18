Menbiç Askeri Meclisi: Saldırı hazırlığı yapan bir terörist öldürüldü

Menbiç Askeri Meclisi, üzerinde patlayıcı düzenek bulunduğu tespit edilen ve yakalama girişimi sırasında kaçmaya çalışan bir teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Meclisten yapılan açıklamada, "Askerlerimiz, üzerinde patlayıcı düzenek bulunan ve yakalama girişimi sırasında kaçmaya çalışan kimliği belirsiz bir teröristi, saldırı düzenleyeceği (düzenleme girişiminde bulunacağı) anlaşılınca öldürdü" dendi.

Olayın kentin batısında meydana geldiği ifade edildi.

Çarşamba günü Menbiç merkezinde bir restoranın önünde intihar saldırısı olduğu tahmin edilen bir patlama yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5'i ABD askeri olmak üzere toplam 20 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Menbiç Askeri Meclisi, dün yaptığı açıklamada, şehirde yeni saldırılar planlayan ve doğrudan Türk istihbaratından talimat alan bir terörist hücresinin ele geçirildiğini duyurmuştu.