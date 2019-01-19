İran'dan ABD'nin müdahalelerine karşı Venezüella'ya destek

Venezüella'daki sorunların ancak ülkedeki siyasi aktörlerin arasındaki diyalogla çözülebileceğini söyleyen Kasımi, "Bu ülkenin iç işlerine her türlü müdahale durumun daha da karmaşık bir hale gelmesine neden olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Muhalefet partileri Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 6 yıllığına ikinci kez seçildiği seçimleri boykot etmişti. ABD, Kanada, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri muhalefet partilerinin yokluğunda gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamıştı.
Seçimi kazanan Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek yeni görev dönemine başlamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Washington yönetiminin, Venezüella'da demokrasinin yeniden tesisi için diplomatik ve ekonomik baskıyı sürdüreceğini" söylemişti.
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