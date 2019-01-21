Katar'dan Lübnan ekonomisine 500 milyon dolarlık destek

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Lübnan ekonomisini desteklemek amacıyla devlet tahvillerine yatırım yapacağını açıkladı.

Katar haber ajansı QNA'ya konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Lübnan devlet tahvillerine 500 milyon dolar yatırım yapma niyetinde olduklarını söyledi.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد على تدعيم قطر للاقتصاد اللبناني، وألتزامها بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظل التحديات التي يواجهونها، وإن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من أواصر الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 21, 2019

​Lübnan ekonomisini güçlendirmek amacıyla bu adımı atacaklarını ifade eden Al Sani, "Katar, Lübnanlı kardeşlerini karşılaştıkları büyük zorluklar karşısında her zaman desteklemeyi taahhüt eder" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, bölgenin güçlü ve müreffeh bir Lübnan'a ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.