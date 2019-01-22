Suriye Dışişleri, BM'ye gönderdiği mektupla tarihe not düştü: İsrail bazı BMGK üyelerinin sağladığı dokunulmazlık sayesinde saldırıyor

İsrail'in Suriye'ye son füze saldırısı ile ilgili Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına iki eş resmi mektup gönderdi.

BM ve BMGK arşivlerinde resmi belge niteliği taşıyan ve Suriye'nin bu belgeyi kullanma hakkını saklı tutan mektupta, İsrail'in 21 Ocak pazartesi günü saat 01:10'da düzenlediği füze saldırısıyla uluslararası yasalarla kararları ihlal ettiğine dikkat çekildi.

'SAVAŞI UZATMAK, CİHATÇILARI UMUTLANDIRMAK İÇİN'

İsrail'in saldırısının Suriye ile halkına yönelik savaşın ve yaşanan krizin süresini uzatmayı amaçladığını belirten Suriye Dışişleri, aynı zamanda bu savaşta 'edat olarak kullanılan teröristlerin Suriye ordusu karşısında ağır yenilgilere uğramalarıyla çöken psikolojilerini düzeltme, onları umutlandırma' hedefi taşıdığına dikkat çekti. © REUTERS / Tania Rego/ Agencia Brasil Netanyahu'dan Tahran'a: İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarına katlanacaksınız

'NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK SKANDALLARINI UNUTTURMAK İÇİN'

İsrail hükümetinin bir başka hedefinin içerde yaşadığı sorun ve krizlerden kaçıp kamuoyunun dikkatini dağıtmak olduğuna dikkat çeken Suriye Dışişleri, bu sorunların uluslararası toplum tarafından ayrıntısıyla bilindiğini kaydetti.

'ABD'NİN SINIRSIZ DESTEĞİ SAYESİNDE'

İsrail'in saldırıları ve düşmanca tutumlarını ABD'nin sınırsız desteği sayesinde sürdürdüğüne vurgu yapan bakanlık, Trump yönetiminin bu saldırılara desteğini ilan ettiğine dikkat çekti.

'BM GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREMİYOR'

İsrail'in ABD'nin yanısıra diğer bazı BMGK üyelerinin de kendisine temin ettiği soruşturmalara karşı dokunulmazlık ve destek sayesinde saldırmaya ve uluslararası yasaları umursamamaya devam ettiğinin altı çizildi.

Sözkonusu devletlerin engellemesi yüzünden BM ve BMGK'nin rol ve görevlerini üstlenemediği ve yerine getiremediği belirtildi.

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BM ve BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini etkin, tarafsız ve dürüst şekilde üstlenmesini yeniden talep eden bakanlık, BM tüzüğü ve uluslararası yasaların çifte standarttan uzak şekilde herkes tarafından uygulanması gereğini vurguladı.

Bir kez daha BMGK'yi İsrail'in BM kararlarına uymasını sağlaması ve saldırılarını tekrarlamaktan menetmesi için göreve çağırdı.