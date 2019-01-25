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19:16 25 Ocak 2019
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    Irak, ABD askeri

    Irak'ta ABD'nin askeri varlığına karşı kanun teklifi hazırlandı

    © AFP 2018 / Ali al-Saadi
    Ortadoğu
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    Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr öncülüğündeki Sairun Koalisyonu'nun Başkanı Sabah es-Sadi, ABD ve Irak arasındaki askeri anlaşmanın sona erdirilmesi için kanun teklifi sunduklarını söyledi.

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    © REUTERS / Irak Parlamentosu
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    Sadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'ye, ABD ile daha önce imzalanan stratejik güvenlik anlaşmasının sona erdirilmesi için kanun teklifi verdiklerini ifade etti.

    Kanun teklifinin uygulamaya konulması sorumluluğunun meclis başkanlığında olduğunu belirten Sadi, "Meclis Başkanlığı, gerekli yasal tedbirleri almak için meclisin güvenlik, savunma, dış ilişkiler ve yasa komisyonlarıyla görüşmelidir" dedi.

    Mecliste en çok milletvekiline sahip Sairun Koaliasyonu'nun Başkanı, sunulan kanun teklifinin içeriğine ilişkin, "Yasanın çıktığı tarihten bir yıla kadar; askeri üsler de dahil olmak üzere Irak'taki ABD'li ve diğer yabancı askerlerle danışman ve eğitmenlerin varlığının sonra erdirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

    'YASA TASARISI IKBY'DEKİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM ASKERİ ÜSLERİN BOŞALTILMASINI İÇERİYOR'

    Bina Koalisyonu Milletvekili Mansur Buayci, geçen salı günü yaptığı açıklamada, "Yabancı güçlerin Irak topraklarından çıkarılması için hazırladığımız yasa tasarısının son aşamasına gelindi. Bu yasa tasarısı, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'ndekiler dahil olmak üzere tüm askeri üslerin boşaltılmasını içeriyor" demişti.

    ABD Başkanı Donald Trump- Irak
    © REUTERS /
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    Irak meclisinde yer alan Bina Koalisyonu, Haşdi Şabi Komutanlarından Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, İran'a yakın diğer Haşdi Şabi gruplarıyla eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye bağlı Kanun Devleti Koalisyonu ve bazı Sünni gruplardan oluşuyor.

    ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKERİ VARLIĞI

    ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine, tüm askerini Irak'tan çekmişti.

    Ancak IŞİD'in, 10 Haziran 2014'te 'ortaya çıkmasından' sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine, ABD yeniden askerlerini Irak'a gönderdi.

    ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor. Ancak bölgesel kaynaklar, ABD'nin askeri varlığının çok daha fazla olduğunu söylüyor.

    Etiketler:
    Sairun Koalisyonu, Mukteda es Sadr, Erbil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak, ABD
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