Suriye'nin kuzeyindeki Arap aşiretleri, sınırda güvenli bölge kurulmasına karşı

Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde yaşayan Arap aşiretlerinin ABD askerinin varlığına, Türkiye'nin olası askeri harekatına ve sınıra güvenli bölge kurulmasına karşı olduğu belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Halep'te 10 bin temsilcinin katılımıyla büyük bir toplantı yapan Suriye'nin kuzeyindeki Arap aşiretleri, Suriye meşru hükümetini, ordusunu ve ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurguladı.

ABD askerinin varlığına, Türkiye'nin olası askeri harekatına ve sınıra tampon bölge kurulmasına karşı olduklarını kaydeden aşiretler, "Suriye bayrağı, ülkenin egemenliğini simgeleyen anavatan sembolüdür. Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulmasına kesinlik karşıyız" ifadelerini kullandı.

Suriye halkının ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini koruma anlayışıyla yetiştiğini ve Arap aşiretleri olarak Suriye topraklarının ABD veya Türkiye tarafından işgal edilmesi de dahil her türlü saldırı eylemine karşı olduklarını belirten aşiretler, Suriye halkının siyaset, ekonomi ve toplum ile ilgili konularda dış müdahale olmadan karar alma hakkına sahip olduğunun altını çizdi.