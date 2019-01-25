Suriye'nin kuzeyindeki Arap aşiretleri, sınırda güvenli bölge kurulmasına karşı

ABD askerinin varlığına, Türkiye'nin olası askeri harekatına ve sınıra tampon bölge kurulmasına karşı olduklarını kaydeden aşiretler, "Suriye bayrağı, ülkenin egemenliğini simgeleyen anavatan sembolüdür. Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulmasına kesinlik karşıyız" ifadelerini kullandı.
Suriye halkının ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini koruma anlayışıyla yetiştiğini ve Arap aşiretleri olarak Suriye topraklarının ABD veya Türkiye tarafından işgal edilmesi de dahil her türlü saldırı eylemine karşı olduklarını belirten aşiretler, Suriye halkının siyaset, ekonomi ve toplum ile ilgili konularda dış müdahale olmadan karar alma hakkına sahip olduğunun altını çizdi.
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