‘Şam ve Ankara PKK ile mücadelede işbirliği yapacak’

Sputnik'e konuşan Suriyeli siyaset uzmanı Gassan Yusuf, Adana Mutabakatı ve Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma niyeti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
PKK ile ortak mücadelede Şam ve Ankara'nın işbirliği yapma olanağına da değinen Yusuf, şöyle konuştu:
"Sonuçta Şam ve Ankara'nın PKK ile mücadele davasında işbirliği yapacaklarını düşünüyorum. Zira PKK, YPG ve PYD'yi etkiliyor ve Şam ile diyaloğun kurulmasına engel oluyor. Sonuçta Suriye ve Türkiye arasında yakınlaşma görebiliriz."
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce, Türkiye ve Suriye'nin Adana Mutabakatı'nı sınır güvenliğinin sağlanması için kullanmasını mümkün gördüklerini açıklamıştı.
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