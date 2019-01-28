‘Şam ve Ankara PKK ile mücadelede işbirliği yapacak’

Türkiye ve Suriye arasındaki Adana Mutabakatı’nı ve ülkenin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasını yorumlayan Suriyeli siyaset uzmanı Gassan Yusuf, Şam ve Ankara’nın PKK ile mücadelede işbirliği yapacaklarını söyledi.

Sputnik'e konuşan Suriyeli siyaset uzmanı Gassan Yusuf, Adana Mutabakatı ve Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma niyeti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yusuf, "Şu anda Şam, YPG ve PYD ile görüşüyor, eğer müzakereler başarılı olursa Suriye hükümeti Türk sınırına kadar olan tüm toprakları kontrol altına almış olacak. O zaman güvenli bölge oluşturma gerekliliği de ortadan kalkacak. Bu nedenle Türkiye, PKK'lıları Suriye topraklarının 5 kilometre içine ilerleyip takip etme olanağı için Adana Mutabakatı'nı hatırlamaya ilgi duyuyor" diye konuştu.

PKK ile ortak mücadelede Şam ve Ankara'nın işbirliği yapma olanağına da değinen Yusuf, şöyle konuştu:

"Sonuçta Şam ve Ankara'nın PKK ile mücadele davasında işbirliği yapacaklarını düşünüyorum. Zira PKK, YPG ve PYD'yi etkiliyor ve Şam ile diyaloğun kurulmasına engel oluyor. Sonuçta Suriye ve Türkiye arasında yakınlaşma görebiliriz."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce, Türkiye ve Suriye'nin Adana Mutabakatı'nı sınır güvenliğinin sağlanması için kullanmasını mümkün gördüklerini açıklamıştı.