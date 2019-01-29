IKBY: Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşüyle ilgili resmi karar yok

Irak Savunma ve Peşmerge Bakanlığı arasında Diyala, Salahaddin, Kerkük, Musul ve Mahmur bölgelerinde IŞİD hareketlenmelerine karşı ‘ortak güç' oluşumunun gerekli olduğuna dair bir kanaatin bulunduğunu savunan Yaver, Peşmerge'nin buralara geri dönmesi için iki taraf arasında resmi toplantıların gerçekleşmesini beklediklerini aktardı.
Kürtlerin Peşmerge'nin söz konusu yerlere geri dönmesi için Bağdat'a baskı yaptığı bilinirken, Türkmen ve Araplar bu konuya sıcak bakmıyor.
Irak merkezi yönetimi, IKBY eski Başkanı Mesut Barzani'nin 25 Eylül 2017'deki bağımsızlık referandumu sonrası Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere askeri güç kaydırarak, bu yerlerin kontrolünü Peşmerge'nin elinden almıştı.
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