BAE, mallarının satışını yasaklayan Katar’ı DTÖ’ye şikâyet etti

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre Abu Dabi, Katar Ekonomi Bakanlığı'nın BAE de dâhil olmak üzere Doha'ya taşımacılık ablukası uygulayan 4 ülkede üretilen malların satışını yasaklama talimatının ardından böyle bir karar aldı. Haberde, Katar Sağlık Bakanlığı'nın da ayrıca BAE'de üretilen ilaçların satışına yasak koyduğu ifade edildi.

BAE'nin Katar'ın DTÖ'ye şikâyet edilmesi ile ilgili açıklamasında, "BAE, Katar'ın uyguladığı önlemlerin DTÖ'nün kurallarını açıkça ihlal ettiğini düşünüyor, zira 4 ülkenin Katar'ı tecrit etme kararı ticaretle alakalı bir adım olmayıp, ulusal güvenliğin sağlanması isteğine dayanıyor" dendi.

Diğer yandan, Katar hükümetinden bir kaynak Sputnik'e açıklamasında, ‘Doha'nın BAE'nin şikayetlerinin haksız olduğunu düşündüğünü, zira Doha ile her türlü ekonomik ilişkiyi sonlandırarak ve taşımacılık ablukası uygulayarak Katarlı şirketlere ve mallara yönelik kısıtlayıcı tedbirler uygulayan ilk ülkenin BAE olduğunu' savundu.

BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır 2017'nin haziran ayında Katar'ı terörizme destek vermekle suçlayarak Doha ile diplomatik ilişkileri kesmişti.