İran'dan INF yorumu: ABD ile varılan 'anlaşmalar', imzalanmaya bile değmez

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Rusya ile INF anlaşmasını askıya alma kararına tepki göstererek "ABD ile varılan hiçbir anlaşma imzalanmaya değmez" dedi.

ABD'nin Rusya ile Soğuk Savaş döneminde varılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya alma kararına ilişkin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten eleştiri geldi.

Zarif, Twitter'dan paylaştığı mesajında ''Trump hükümeti bir anlaşmadan daha çekildi: INF. Bu yönetimin ABD'nin imzası olduğu her şeye alerjisi var ve görünen o ki sadece İran ve nükleer anlaşmayla sınırlı değil. ABD ile varılan hiçbir anlaşmaya —Kongre'de onaylananlar da dahil- imza atmaya bile değmez'' ifadesini kullandı.

Yet another withdrawal from an accord by the Trump administration; this time the #INFTreaty. It's not just the #JCPOA or Iran: Seems this clique is allergic to anything w/ US signature on it. Message: Any deal with US govt is not worth the ink; even treaties ratified by Congress. — Javad Zarif (@JZarif) 1 Şubat 2019

ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması, karadan havaya atılabilen ve 500-5500 km arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2700 füze imha edilmişti.

Anlaşmanın bozulması halinde, ABD'nin, NATO müttefiklerini zorlayacağı ve şubat ayından sonra füzelerini yeniden Avrupa topraklarına konuşlandıracağı ihtimali üzerinde duruluyor. Bu bağlamda, yeni füze yapımı zaman alacağından ABD cephaneliğindeki mevcut ve karadan fırlatmaya daha hızlı uyarlanabilecek orta menzilli silahların kullanılacağı belirtiliyor.