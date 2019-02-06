Rus askeri polisi, Menbiç'teki devriye bölgesini Tel Rıfat'a kadar genişletti

© AFP 2018 / George OURFALIAN Rus askeri polisi, Menbiç'te devriye faaliyetine başladı

Russia Today (RT) televizyonunun video servisi Ruptly, Menbiç'e giderek Rus askeri polisini devriye görevi sırasında görüntüledi.

RT'ye konuşan Rus askeri polisi komutanı Vladimir İvanovskiy, Halep vilayetine bağlı Menbiç'teki devriye alanını kentin kuzeydoğusunda bulunan, Türkiye sınırı yakınındaki Tel Rıfat'a kadar genişlettiklerini açıkladı.

'ÜÇ FARKLI GÖREVİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRİYORUZ'

İvanovskiy, "Rus askeri polisi, üç farklı görevi başarıyla yerine getiriyor. İnsani operasyonları gerçekleştiriyoruz, yani insani yardım dağıtıyoruz. Ateşkesle ilgili tedbirler alıyoruz. Ayrıca Suriye ordusunun görevlerini nasıl yerine getirdiğini kontrol edip gözlem noktaları kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus askeri polisinin devriyeleri, YPG güçlerinin 2016'dan beri kontrol ettikleri Menbiç'ten çekilmesi sonrası başladı.

YPG, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararının alınmasından sonra, Türkiye'nin bölgeye harekat düzenleme ihtimaline karşı Şam'dan yardım istemiş, Suriye ordusu da Menbiç'e girip bölgenin kontrolünü devralmıştı.