Libya ordusundan BMGK’ya ‘Türkiye’ye yaptırım uygulansın’ çağrısı

© AFP 2018 / Abdullah Doma Libya parlamentosu, Türkiye'ye karşı tedbir alacak

Afrigatenews'un aktardığına göre, "Türkiye'nin Libya'daki aşırılık yanlısı gruplara destek verme çabalarından vazgeçmediğini ve Libya ordusuna karşı koymaya devam ettiğini" ileri süren LUO Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, BMGK'dan Ankara'ya yönelik "uluslararası yasaklayıcı tedbirler" almasını talep etti.

Libya'nın batısındaki El-Humus limanında, bir gün önce, izinsiz olarak ülkeye sokulmaya çalışılan askeri araçlar ele geçirilmişti. Liman idaresinden yapılan açıklamada, özel anti-mayın ve anti-füze korumayla donatılmış, aralarından 9'u zırhlı araç olmak üzere onlarca askeri araca el konulmuştu. Libyalı yetkililer, zırhlı araçların Türkiye'de üretildiğini ve Türk limanlarından birinden gönderildiğini iddia ediyor.

© Sputnik / Libya'daki limanında ele geçirilen Türk yapımı askeri araçlar.

El-Humus'ta zırhlı araçların ele geçirilmesi olayını değerlendiren El-Masri, "Bu araçlar, Libya topraklarında faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumlara gönderildi" iddiasında bulundu.