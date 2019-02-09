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16:26 09 Şubat 2019
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    Cemal Kaşıkçı

    New York Times: Kaşıkçı cinayetinin örtbas edildiği daha da belirginleşiyor

    © AP Photo / Emrah Gürel
    Ortadoğu
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (149)
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    New York Times gazetesi, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalıştığının gün geçtikçe daha da belirginleştiğini yazdı.

    New York Times tarafından yayınlanan yazıda, 'Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Beyaz Saray'daki dostlarının' açıkça, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın barbarca öldürülmesine yükselen sesin zaman içinde kesileceğini, bin Selman'ın otokratik yönetimini, kendisini eleştirenler ve muhalifler üzerinde baskı oluşturmayı sürdürmekte özgürce davranacağını hesap ettikleri ancak yanıldıkları belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Son dönemde ABD istihbarat servisleri, Birleşmiş Milletler (BM) raportörü ve STK'lerden oluşan koalisyondan gelen farklı bilgilerin Selman'a ihtar niteliği taşıdığı ve Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalıştığının gün geçtikçe daha da belirginleştiği kaydedildi.

    Yazıda, bin Selman'ın geriye dönük konuşmalarını inceleyen Amerikan istihbarat birimlerinin Suudi Prens'in Kaşıkçı cinayetinin sinyallerini olaydan bir yıl önce verdiğini ortaya çıkardığına, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor" ifadesine ve Gazetecileri Koruma Komitesi, Önce İnsan Hakları, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi önde gelen STK'lerin oluşturduğu koalisyonun, Suudi Arabistan yönetimini, muhalif, aktivist, gazeteci ve bağımsız din adamlarını cezalandırmayı sürdürdüğü yönündeki ortak açıklamasına atıfta bulunuldu.

    "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın Öldürülmesini Basmakalıp Örtbası Daha da Aydınlanıyor" başlığıyla verilen yazıda, ülkesine geri dönmeye ikna edilemezse Kaşıkçı'nın zorla Suudi Arabistan'a döndürülmesini emretmesinin, iki yöntemin de işe yaramaması halinde Suudi gazetecinin peşinden "bir kurşunla" gideceğini söylemesinin, genç, zalimce hırslı bir otokratı açığa çıkardığı belirtildi.

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © REUTERS / Amir Levy
    NYT: Suudi Veliat Prens, cinayetten bir yıl önce Kaşıkçı'yı 'bir kurşun' ile tehdit etti
    'SUUDİ ARABİSTAN'IN BASKI OLUŞTURMASINA SON VERMESİ İSTENMELİ'

    Gazetenin yazısında şu ifadelere yer verildi:

    "Baskı devam etmeli. Kongre, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı CIA kayıtlarının tamamını, bundan sorumlu olan herkesin kimlikleriyle ifşa edilmesini talep etmeyi sürdürmeli. Birleşmiş Milletler Özel Raportörünün soruşturması Türk, Suudi, Amerikan hükümetlerinden ve diğerlerinden tam destek almalı. Kaşıkçı'nın kaderinden üzüntü duyan herkes, Suudi Arabistan'ın, ne düşündüğünü açıkça söyleyen Suudiler üzerinde baskı oluşturmaya son vermesini istemeli."

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (149)

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    Etiketler:
    New York Times, Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, ABD
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