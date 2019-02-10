Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Suriye'de güvenli bölge açıklaması: Cevaptan çok soru var

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ve ABD’nin Suriye’de güvenli bölge oluşturma planları hakkında cevaplanması gereken pek çok soru olduğunu belirtti. Ayrıca Yerhov, Türkiye’yle İdlib için imzalanan Soçi mutabakatının hala tam anlamıyla uygulanamamış olmasını, ‘dramatikleştirmeme’ çağrısı yaptı.

Rusya’da Diplomasi Çalışanları Günü olması nedeniyle Ankara’da Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye ve ABD’nin Suriye’de güvenli bölge oluşturma planları hakkında açıklamalar yaptı.

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"Güvenli bölge konusunda henüz cevaptan çok soru var. (ABD Başkanı Donald) Trump’ın kısa bir süre önceki Suriye’den çekilme kararı, görünen o ki pek çok kişi için beklenmedikti ve akıllarda hala çok sayısa soru var: kim, ne zaman, nereden ve nasıl çekilecek ve sonrasında ne olacak? Bu soruların pek çoğunun hala bir cevabı yok” diyen Yerhov, şu vurguyu yaptı: “Şu anki durum Suriye sorunu konusunda uluslararası temasların daha çok aktifleştirilmesini gerektiriyor, ki şu anda olan tam olarak bu. Diğer taraftan bu durum, Türkiye’yle Suriye meselelesini görüştüğümüz ikili temaslarımızın da aktifleştirilmesini gerektiriyor."

'EN ÖNEMLİSİ, RUSYA’YLA TÜRKİYE’NİN SURİYE’DE OLABİLECEK EN ELVERİŞLİ İŞBİRLİĞİ ALGORİTMASINI GELİŞTİRMİŞ OLMASI'

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Ayrıca Türkiye’nin ‘Suriye’de olup bitenler ve çatışmaların sona erdirilmesinden sonra neler yapılacağına ilişkin kendi görüşleri olduğunu ve bunların hepsinin Rusya’nın bakışıyla aynı düzlemde kesişmediğini’ ifade eden Rus Büyükelçi, şöyle devam etti: “Bu anlaşılır ve normal bir şey. En önemlisi, Rusya ile Türkiye’nin olabilecek en elverişli işbirliği algoritmasını geliştirmiş olması. Ki bu işbirliği algoritması, iki ülke ile İranlı ortaklarına, bir anayasa komitesinin oluşturulmasının da yardımıyla çatışmasızlık ve siyasal çözümü destekleme olanağı sağlıyor.”

'SURİYE İÇİN ANAYASA KOMİTESİNİN YAKIN GELECEKTE ÇALIŞIR HALE GELECEĞİNE İNANIYORUZ'

Yerhov şunu ekledi: “Suriye’nin devlet yapısı konusunda uzun vadeli tavsiyeler geliştirecek organ da bu anayasa komitesidir. Çalışmalarımız kolay olmasa da devam ediyor. Yakın bir gelecekte ortak çabalarımız ile bu komitenin oluşturulup çalışır hale getirileceğine inanıyoruz.”

'TÜRKİYE’YLE İDLİB HAKKINDA İMZALADIĞIMIZ SOÇİ MUTABAKATININ TAMAMEN GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞ OLMASINI DRAMATİZE ETMEYE GEREK YOK'

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Diğer taraftan Yerhov, Eylül 2018’de Soçi’de Türkiye’yle İdlib’e ilişkin imzaladıkları mutabakatın uygulanma sürecine ilişkinse şunları söyledi: “Bu mutabakatın bazı maddeleri hayata geçirilebildi, bazıları hayata geçirilme sürecinde, bazılarınıysa hayata geçirmek hala mümkün olmadı. Bu durumu dramatize etmeye gerek yok. Zira hem biz hem de ortaklarımız (Türkiye) olabilecek en enerjik biçimde çalışmalarımızı her gün sürdürüyoruz. Bu çalışmaların başarı ile sonuçlanacağını düşünüyorum.”

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, radikal terörist örgütlerin 15 Ekim 2018’e kadar İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil.

Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yapmaya devam ediyor.