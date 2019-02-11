DSG IŞİD’in Suriye’de kontrol ettiği ‘son köyü’ başarıyla temizliyor

© AFP 2018 / BULENT KILIC DSG, IŞİD'in Suriye'deki son kalesine yönelik operasyon başlattı

Türkiye tarafından 'PKK'nın Suriye kolu' olarak görülen YPG'nin başını çektiği DSG Basın Sözcüsü Mustafa Bali, IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği ‘son köye' yönelik operasyonun başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Bali, Twitter'den yaptığı paylaşımda, “DSG Bagoz’da dün akşam 19.00’dan itibaren IŞİD’in 41 mevziini ele geçirerek ve tahkimatları yıkarak kuzey ve batı yönlerinde ilerledi. IŞİD’in karşı saldırısı bu sabah saat 4.00’de püskürtüldü. Şimdi son köyde ağır bir çatışma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

DSG daha önce Suriye'nin güneydoğusundaki Deyr ez Zor bölgesinde bulunan Bagoz köyünün IŞİD militanlarından temizlenmesi amacıyla operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Operasyonun önceki gece başlatıldığı belirtilen açıklamada, "DSG IŞİD teröristlerinin saklandığı son kale olan Bagoz köyünde IŞİD'i bitirmek amacıyla son savaşa başladı" denmişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava ve lojistik desteğiyle operasyon başlatan DSG güçleri, köyü en kısa zamanda almayı hedefliyor. Köyün IŞİD'in elinden alınmasıyla Suriye'de IŞİD'in kontrolünde hiçbir bölge kalmamış olacak.