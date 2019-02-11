Yemen’de T-34 tankına yapılan füze saldırısının görüntüleri yayınlandı

Gazeteci Mohamed Mansour’un yayınladığı videoda tanksavar füzesinin tankın motor bölümüne isabet ettiği görülüyor.

Ancak füzenin tanka ne derece zarar verdiği bilinmiyor.

​YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleriyle Ensarullah Hareketi’nden Husiler arasında 2014’ten bu yana çatışmaların sürdüğü Yemen'de dünyanın en kötü insani krizi yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Yemen'de nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen müzakere toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı. İsveç'te imzalanan anlaşmanın uygulanması noktasında ise şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilemedi.