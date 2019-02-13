Netanyahu'dan Suriye'ye saldırı itirafı

Netanyahu, 13-14 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için Varşova'ya hareketinden önce başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Benyamin Netanyahu, Suriye hariç bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin 'çok iyi' olduğunu söyledi. Varşova'daki konferansın odak noktasının İran olduğunu belirten Netanyahu, konferansın önemini vurguladı.
'HER ZAMAN İRAN'I DURDURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Suriye'deki yerel kaynaklar dün İsrail tarafından Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde Suriye hükümetine destek veren Hizbullah noktalarının tank atışlarıyla vurulduğunu duyurmuş, İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI
İsrail, bölgedeki İran güçleri iddialarını bahane ederek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye hükümeti hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.
ERKEN SEÇİM ÖNCESİ 'İRAN HEDEFLERİ'NE SALDIRI PROPAGANDASI
Uzmanlar, Netanyahu'nun Suriye'deki 'İran hedef'i olduğu iddia edilen noktalara yönelik saldırıları üstlenmesinin arkasında 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin yattığı yorumunu yapıyor.
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