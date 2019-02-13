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00:57 14 Şubat 2019
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu'dan Suriye'ye saldırı itirafı

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı bölgelerin tank atışlarıyla vurulmasının arkasında İsrail ordusunun olduğunu doğruladı.

    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem September 5, 2018
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Netanyahu: İran, Tel Aviv'e saldırma hatasını yaparsa son yıl dönümleri olur
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı bölgelerin tank atışlarıyla vurulmasının arkasında İsrail ordusunun olduğunu doğruladı.

    Netanyahu, 13-14 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için Varşova'ya hareketinden önce başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Benyamin Netanyahu, Suriye hariç bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin 'çok iyi' olduğunu söyledi. Varşova'daki konferansın odak noktasının İran olduğunu belirten Netanyahu, konferansın önemini vurguladı.

    'HER ZAMAN İRAN'I DURDURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

    Benyamin Netanyahu, IAI yöneticileri Harel Locker,Nimrod Sheffer, Boaz Levy ile birlikte tesisi gezerken füzelere özel ilgi gösterdi.
    © Fotoğraf : Twitter/İsrail Başbakanlığı
    Netanyahu: İran'ın nerede ne yaptığını biliyoruz, saldırgan planlarına karşı koyacağız
    İsrail'in İran'a karşı attığı adımlara değinen Netanyahu, "Her zaman İran'ı durdurmak için çalışıyoruz. Dün de dahil olmak üzere her gün İran ve onun bölgeye yerleşme girişimlerine karşı çalışmalar yapıyoruz" ifadesini kullanarak dünkü saldırıların İsrail ordusu tarafından yapıldığını açıklamış oldu.

    Suriye'deki yerel kaynaklar dün İsrail tarafından Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde Suriye hükümetine destek veren Hizbullah noktalarının tank atışlarıyla vurulduğunu duyurmuş, İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

    İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

    İsrail, bölgedeki İran güçleri iddialarını bahane ederek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye hükümeti hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

    ERKEN SEÇİM ÖNCESİ 'İRAN HEDEFLERİ'NE SALDIRI PROPAGANDASI

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Gali Tibbon
    İsrail'de koalisyon partileri nisanda erken seçim için anlaştı
    İsrail 'sürpriz bir şekilde' bu yıl Suriye'deki İran hedefleri olduğu iddiasında olduğu noktalara yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, 11 Ocak'ta Şam Havalimanı'na yönelik yapılan saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

    Uzmanlar, Netanyahu'nun Suriye'deki 'İran hedef'i olduğu iddia edilen noktalara yönelik saldırıları üstlenmesinin arkasında 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin yattığı yorumunu yapıyor.

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    Etiketler:
    Benyamin Netanyahu, Suriye, İran, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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