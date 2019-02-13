Irak Başbakanı Abdülmehdi: Suriye'de yakalanan Iraklı IŞİD militanlarını geri alacağız

Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD'nin çağrısının ardından Suriye'de DSG tarafından yakalanan Irak uyruklu IŞİD militanlarını geri alacaklarını açıkladı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Suriye'nin kuzeydoğusunda Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından sürdürülen operasyonlar neticesinde yakalanan IŞİD militanlarını geri alacaklarını söyledi.

Abdülmehdi, dün gece saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların ailelerin ülkeye alınacağını ve barınacakları çadır kentlerin hazır olduğunu dile getirdi.

ABD destekli DSG ise, Suriye'nin kuzeydoğusunda devam eden askeri operasyonlar neticesinde 900'den fazla yabancı uyruklu IŞİD militanının yakalandığını duyurdu.

Irak Başbakanı'nın bu açıklaması, ABD'nin Suriye'de yakalanan yabancı uyruklu IŞİD militanlarının vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınması çağrısının üzerine geldi.

Geçen gün ABD Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Başbakan Abdülmehdi ile görüşmüştü.