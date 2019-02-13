'Ürdün, Suriye'yle havayolu ulaşımının yeniden başlaması yönünde karar alacak'

Ammonnews'in haberine göre Huri, "Ürdün, birkaç gün için Suriye'yle havayolu ulaşımını yeniden başlatacak ve ayrıca kendi seferlerini düzenlerken Suriye hava sahasını kullanmaya başlayacak" dedi.
© REUTERS / Muhammad Hamed
Huri, sene başında Amman yönetimine yaptığı çağrıda Suriye'yle havayolu ulaşımının krizin en şiddetli döneminde durdurulduğunu anımsatarak, Suriye hava sahası üzerinden yapılan uçuşların durdurulmasına dair kararın iptal edilmesini istemişti.
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