'Ürdün, Suriye'yle havayolu ulaşımının yeniden başlaması yönünde karar alacak'

© REUTERS / Muhammad Hamed Ürdün, Suriye'yle ana sınır kapısını 3 yıl sonra açtı

Ammonnews'in haberine göre Huri, "Ürdün, birkaç gün için Suriye'yle havayolu ulaşımını yeniden başlatacak ve ayrıca kendi seferlerini düzenlerken Suriye hava sahasını kullanmaya başlayacak" dedi.

Huri, sene başında Amman yönetimine yaptığı çağrıda Suriye'yle havayolu ulaşımının krizin en şiddetli döneminde durdurulduğunu anımsatarak, Suriye hava sahası üzerinden yapılan uçuşların durdurulmasına dair kararın iptal edilmesini istemişti.