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    Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife

    Bahreyn: İran tehdidiyle mücadele Filistin davasından daha önemli

    © AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat
    Ortadoğu
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    Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, "Halihazırda İran tehdidiyle mücadele Filistin davasından daha önemlidir" diye konuştu

    'Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek' başlıklı İran karşıtı konferans
    © REUTERS / Kacper Pempel
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    Halife, ABD öncülüğünde Polonya'da düzenlenen zirvede konuştu. Halife'nin konuşması, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Youtube'daki resmi hesabından paylaşıldıktan kısa bir sonra silindi.

    Al Halife'nin söz konusu konuşmasına ilişkin görüntülerin, "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlığıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen konferansın oturumlarından birinde çekildiği ortaya çıktı.

    Görüntülerde, Al Halife'nin konuştuğu oturumda yanında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil El-Cubeyr yer alıyor. Ayrıca oturumun düzenlendiği salonda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanı sıra çok sayıda ülke temsilcisi bulunuyor.

    Al Halife konuşmasında, "Çocukluğumuzdan beri İsrail-Filistin ihtilafının en önemli sorun olduğunu, öyle ya da böyle bunun çözülmesi gerektiğini dillendiriyoruz ancak geldiğimiz noktada çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğumuzu gördük. O da modern tarihimizin en tehlikeli meydan okuması olan İran İslam Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla halihazırda İran tehdidiyle mücadele Filistin davasından daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

    '1979'DAN BU YANA TAHRAN'DAN GELEN BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

    Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife
    © AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat
    Bahreyn: İran'a karşı kendini savunmak, İsrail'in hakkı
    İsrail'in Mısır ve Ürdün ile ihtilafını çözdüğüne vurgu yapan Al Halife, İsrail'in "diğer komşularıyla" da sorunlarını çözmesi gerektiğini, böylece hep birlikte "İran tehdidiyle" mücadele edebileceklerini belirtti. Al Halife şunları kaydetti: "Biz 1979'dan itibaren Tahran'dan gelen büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Bu tehdidin sınırı yok. Biz İran halkından bahsetmiyoruz. Tahran'daki faşist dini rejimden bahsediyoruz. Halklarımızın evlatlarının ölümüne yol açan bu rejimle mücadele etmeliyiz."

    BAE, İSRAİL'İN SALDIRILARINI SAVUNDU: HER ÜLKENİN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VARDIR

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zeyid el Nahyan
    © AFP 2018 / NEZAR BALOUT
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    Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan da kendisine yöneltilen, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılara ilişkin soruya, "Her ülkenin bir tehditle karşılaştığında kendini savunma hakkı vardır" cevabını verdi.

    Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr ise İran'ı, Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen'de istikrarsızlığa sebep olmakla suçladı. Cubeyr, İran'ın, Sudan ile Afrika'nın tamamında silah üretmeye ve Endonezya ile Tayland'da olay çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

    Cubeyr ayrıca İran'ın Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn'e de silah sokmaya çalıştığını ileri sürdü.

    Bölge ülkelerinin içişlerine müdahale ettiğine ilişkin suçlamaları reddeden Tahran yönetiminden ise söz konusu üç ülke yetkilisinin iddialarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

    VARŞOVA'DA İRAN KARŞITI ZİRVE

    Benyamin Netanyahu bir cenazede konuşurken
    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    ABD ve Polonya'nın öncülüğünde Varşova'da, dışişleri bakanları düzeyinde, "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı bir konferans düzenleniyor. Konferansa, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanı sıra 60 ülkeden temsilci katılıyor.

    AB ülkelerinin birçoğundan üst düzey katılımın olmadığı konferansta, BAE, Bahreyn, Katar ve Umman ile Yemen'i dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'ı ise dış ilişkilerden sorumlu devlet bakanı temsil ediyor. Lübnan ve Filistin'in boykot ettiği konferansa Körfez ülkelerinden Kuveyt ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılıyor.

    Konferansta, Orta Doğu'daki "terörizm, aşırıcılık, füze geliştirme ve yaygınlaştırma, deniz ticareti ve güvenliği ile vekalet güçlerinden kaynaklı tehditlerin" dahil olduğu bir dizi konunun ele alınacağı açıklandı.

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    Etiketler:
    İran karşıtlığı, Adil el Cubeyr, Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Benyamin Netanyahu, Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife, Polonya, Filistin, ABD, Suriye, İsrail, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn
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