Zarif: Irak'ın işgalinde ön planda olan çete, ABD'yi İran ile savaşa zorluyor

ABD yönetimindeki bazı isimlerin İran'a yönelik "patolojik saplantıları" olduğunu söyleyen Zarif, Irak'ın 2013'te işgal edilmesinde ön planda olan "çetenin" ABD'yi İran ile savaşa zorladığına dikkati çekti.
Zarif, "Başkan (Donald) Trump'ın yönetimini kastetmiyorum. Trump'ın yönetimindeki bir grubun aynı şeyi (Irak'ın işgalini İran'da) uygulamaya çalıştıklarını söylüyorum" diye konuştu.
Buna karşın sonunda sağduyunun galip geleceğini dile getiren Zarif, "İran ile savaşın intihar olduğunu anlayacaklar" dedi.
'SOÇİ, ULUSLARARASI TOPLUM TARAFINDAN DESTEKLENMELİ'
Suriye'deki krizi sona erdirmek için çalışan üç garantör ülkenin Astana'da başlattıkları süreci, Suriye'deki "tek barış oyunu" olarak niteleyen Zarif, "Bu savaşı sonlandırmayı başarırsak dünyadaki diğer ülkeler de bizim kazanımlarımızın kendi kayıpları olmadığını umarım anlayacaklardır" şeklinde konuştu.
'UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİNİN BAŞARISIZ OLMASININ ARDINDA ABD'NİN 'SABOTAJ KAMPANYASI' OLABİLİR
ABD'nin tepki gösterdiği İran'ın füze programı konusunda Zarif, son aylarda iki uydu fırlatma girişiminin başarısız olduğunu ve bunun ardında ABD'nin "sabotaj kampanyasının" olabileceğini savundu.
Zarif, İran'ın söz konusu haberdeki bilgiler ışığında başarısızlığın nedenlerini incelemeye aldığını kaydetti.
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