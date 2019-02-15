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    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

    Zarif: Irak'ın işgalinde ön planda olan çete, ABD'yi İran ile savaşa zorluyor

    © AFP 2018 / ATTA KENARE
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD yönetiminde Tahran'a karşı savaş ilan etmek isteyen bir "çete" olduğunu ancak İran ile savaşın ABD ve müttefikleri için intihar olacağını söyledi.

    İran Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: En az 20 ölü, 20 yaralı
    © AFP 2018 /
    İran Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    İran Dışişleri Bakanı Zarif, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için gittiği Almanya'da, ABD'nin NBC News televizyonuna değerlendirmede bulundu.

    ABD yönetimindeki bazı isimlerin İran'a yönelik "patolojik saplantıları" olduğunu söyleyen Zarif, Irak'ın 2013'te işgal edilmesinde ön planda olan "çetenin" ABD'yi İran ile savaşa zorladığına dikkati çekti.

    Zarif, "Başkan (Donald) Trump'ın yönetimini kastetmiyorum. Trump'ın yönetimindeki bir grubun aynı şeyi (Irak'ın işgalini İran'da) uygulamaya çalıştıklarını söylüyorum" diye konuştu.

    Buna karşın sonunda sağduyunun galip geleceğini dile getiren Zarif, "İran ile savaşın intihar olduğunu anlayacaklar" dedi.

    'SOÇİ, ULUSLARARASI TOPLUM TARAFINDAN DESTEKLENMELİ'

    Recep Tayyip Erdoğan - Hasan Ruhani - Vladimir Putin - Soçi Üçlü Zirve
    © AA / Sefa Karacan
    Soçi’de Suriye zirvesi: Çözüm umutları hiç bu kadar filizlenmemişti
    Türkiye, Rusya ve İran'ın çabaları sonucunda Suriye'nin birçok noktasında kanın durduğunu belirten Zarif, dün Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu üçlü zirvede alınan kararların uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Suriye'deki krizi sona erdirmek için çalışan üç garantör ülkenin Astana'da başlattıkları süreci, Suriye'deki "tek barış oyunu" olarak niteleyen Zarif, "Bu savaşı sonlandırmayı başarırsak dünyadaki diğer ülkeler de bizim kazanımlarımızın kendi kayıpları olmadığını umarım anlayacaklardır" şeklinde konuştu.

    'UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİNİN BAŞARISIZ OLMASININ ARDINDA ABD'NİN 'SABOTAJ KAMPANYASI' OLABİLİR

    ABD'nin tepki gösterdiği İran'ın füze programı konusunda Zarif, son aylarda iki uydu fırlatma girişiminin başarısız olduğunu ve bunun ardında ABD'nin "sabotaj kampanyasının" olabileceğini savundu.

    İran- Uydu
    © REUTERS /
    İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimi başarısız oldu
    ABD'nin New York Times gazetesinde iki gün önce yayımlanan ve Washington'un İran'ın füze ve roket programını başarısızlığa uğratmak için gizli bir sabotaj programını devreye soktuğunu iddia eden habere işaret eden Zarif, "Bu mümkün ancak henüz bilmiyoruz. Çok dikkatli bir şekilde araştırmamız gerekir" dedi.

    Zarif, İran'ın söz konusu haberdeki bilgiler ışığında başarısızlığın nedenlerini incelemeye aldığını kaydetti.

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    Etiketler:
    Astana görüşmeleri, Irak işgali, ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye, Soçi, Türkiye, Rusya, Münih, Almanya, Irak, ABD, İran
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