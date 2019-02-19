Irak'ta IŞİD saldırısı : 3 ölü

Irak güvenlik güçlerinden Yüzbaşı Ahmet el-Duleymi'nin yaptığı açıklamada, IŞİD militanlarının, Anbar kentinin batısındaki Nuheyib kasabasında Irak-Suudi Arabistan sınır karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda iki polisin öldüğünü ifade etti.

IŞİD militanlarının, saldırının ardından 3'ü polis 8 kişiyi kaçırdığı bilgisini paylaşan Duleymi, rehinelerden birinin de infaz edildiğini ancak bu kişinin güvenlik mensubu olup olmadığı hakkında bilgileri bulunmadığını bildirdi.