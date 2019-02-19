Esad'ın danışmanı: Kürtlere özerklik verilmesi Suriye'nin bölünmesi demek, bu mümkün değil

Moskova'da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferansta basına açıklamalarda bulunan Şaban, Şam yönetiminin Kürtlere özerklik verilmesi konusundaki yaklaşımını anlattı.

Özerkliğin Suriye'nin bölünmesi anlamına geleceğini ve ülkenin bölünemeyeceğini söyleyen Şaban, "Suriye'de Ermeniler, Kafkaslar, Türkler, Hristiyanlar ve daha niceleri yaşıyor. Suriye, tüm bireyler için bir eritme potasıdır ve tüm bireyler Suriye yasaları karşısında eşittir" ifadelerini kullandı.