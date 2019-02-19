Ruhani'nin kardeşi yolsuzluk suçlamasından mahkemede ifade verdi

© AA / İran Cumhurbaşkanlığı İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ile nükleer müzakere doğruydu, ülke 2 sene nefes aldı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir dönem danışmanlığını yapan kardeşi Hüseyin Feridun'la birlikte 4 kişi yolsuzluk davası kapsamında mahkemede ifade verdi.

Feridun, Temmuz 2017'de bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

RUHANİ CEPHESİ: SUÇLAMALAR SİYASİ

1989-97 yılları arasında İran'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak görev yapmış eski bir diplomat olan Feridun, Ruhani'ye muhalif kesimler tarafından 'yolsuzluk, rüşvet ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmakla' suçlanıyor.

Suçlamalar, özellikle 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Ruhani'nin rakipleri tarafından sıkça gündeme getirilmişti.

Ruhani'ye yakın kesimlerse Feridun'a yönelik suçlamaların 'siyasi' olduğunu savunuyor.

Hasan Ruhani, 1979 İran İslam Devrimi'nden önce 'Feridun' olan soyadını din adamı anlamına gelen 'Ruhani' olarak değiştirmişti.