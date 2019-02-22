Rusya, Fırat’ın doğusundayken yerinden edilen göçmenlere insani yardım götürdü

Rus askerler, Şam kırsalındaki Dumeyr kampında bulunan Fırat Nehri'nin doğusundan göçmenlere 300'den fazla koli insani yardım sevkiyatı yaptı. Yardım kolilerinin her birinde bir aileye bir hafta yetecek kadar konserve et, tahıl ve un bulunuyor. Kamptaki göçmenlerin yardıma yoğun ihtiyacı bulunuyor, zira IŞİD'den kaçtıklarından beri yıllardır evlerine dönemiyorlar. Fırat'ın doğusu da şimdilerde uluslararası koalisyon ve koalisyonun kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin elinde.

Sputnik'e konuşan Dumeyr kampı Müdürü Mustafa Hameci'ye göre, Fırat'ın doğusundaki Rakka, Deyr ez-zor ve Haseke'den 1200 aile yaşıyor. Daha önce kampta Doğu Guta'dan aileler de vardı.

‘KÖYÜMDE HER ŞEY YERLEBİR OLDU'

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI ABD: Rusya’nın Rukban mülteci kampına insani yardım ulaştırılmasındaki çabalarını takdir ediyoruz

Kamptakilerden Ali Salyam beş yıl önce evini terk etmek zorunda kalmış ve o zamandan beri yakınlarını görememiş. Ancak Deyr Ez-Zor'a geri dönmek istemiyor, çünkü orada hem kendi hem de ailesi için bir hayat göremiyor. Söylediğine göre, çok çocuklu bir baba olarak kampta ona özel bir oda verildi, oğlu Adra endüstri bölgesinde işe girdi, hayatları daha iyi hale geldi.

Salyam "Benim köyümde her şey yerlebir oldu, dönecek bir yer yok. Bir Hristiyanım, Fırat'ın doğusunda tarla sulamak için bile su yok. Oraya dönüp de açlıktan öleyim mi? Aileme bakmam lazım" dedi.

‘RUSYA'YA VE PUTİN'E TEŞEKKÜRLER'

Teröristlerden kurtarıldıktan sonra Fırat'ın iki tarafındaki aşiretler birleşme fikrini konuşmaya başlamış ve aşiretin başları Rusya'nın yardımına başvurmuş. Şumar aşiretinin başı Udey El Gasi ülkenin toprak bütünlüğünü korumasına yönelik katkılarından dolayı Rusya'ya minnettar.

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Üssü'nü ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Udey El Gasi "Rusya'ya, Rusya halkına, Devlet Başkanı'na (Vladimir Putin), Silahlı Kuvvetleri'ne ülkemizin yanında durmasından dolayı teşekkürler. İlişkilerin güçlenmesini umuyoruz. Dilerim ülkemiz tez zamanda yeniden özgür olur" dedi.

Suriye'nin birliğine yönelik harekete ülkenin doğusundaki tüm Arap aşiretler dahil olmuştu.