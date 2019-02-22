DSG: ABD'nin kararı bölgeyi koruyacak

ABD'nin Suriye'de 200 askerini bırakma kararını olumlu bulduklarını belirten DSG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, kararın bölgeyi koruyacağını ve diğer Avrupa ülkelerini teşvik edebileceğini söyledi.

© REUTERS / Jonathan Ernst Beyaz Saray: 200 ABD askeri bir süre daha Suriye'de kalacak

ABD'nin desteklediği DSG'nin Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, Reuters'e ABD'nin 200 askerini bölgede bırakma kararını değerlendirdi.

"ABD'nin 200 askerini bırakma kararını olumlu değerlendiriyoruz" diyen Ömer, "Bu karar, diğer Avrupa ülkelerini, özellikle terörle mücadele koalisyonunda yer alan ortaklarımızı askerlerini bölgede bırakmaları için teşvik edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Hava korumasıyla, birkaç Amerikan askeriyle birlikte daha fazla sayıda (diğer) koalisyon askerlerin kalması, istikrarın sağlanmasında ve bölgenin korunmasında da rol oynayacağına inanıyorum" ifadelerini kullanan Ömer, 'Bu güçlerin Suriye krizini çözmek ve diyalogu ciddiye almak için Şam'a bir da baskı aracı olacağını' söyledi.

Beyaz Saray, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından ‘barışı koruma' göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurmuştu.