DSG: ABD'nin kararı bölgeyi koruyacak

"ABD'nin 200 askerini bırakma kararını olumlu değerlendiriyoruz" diyen Ömer, "Bu karar, diğer Avrupa ülkelerini, özellikle terörle mücadele koalisyonunda yer alan ortaklarımızı askerlerini bölgede bırakmaları için teşvik edebilir" değerlendirmesinde bulundu.
"Hava korumasıyla, birkaç Amerikan askeriyle birlikte daha fazla sayıda (diğer) koalisyon askerlerin kalması, istikrarın sağlanmasında ve bölgenin korunmasında da rol oynayacağına inanıyorum" ifadelerini kullanan Ömer, 'Bu güçlerin Suriye krizini çözmek ve diyalogu ciddiye almak için Şam'a bir da baskı aracı olacağını' söyledi.
Beyaz Saray, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından ‘barışı koruma' göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurmuştu.
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