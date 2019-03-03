Suriye ordusu, militanların bugünkü ikinci saldırısını püskürttü: 2 asker yaralı

Suriye hükümet güçlerinin bugün militanların ikinci kez düzenlediği yoğun bir saldırıyı püskürtmeyi başardığı, birkaç terör yanlısının öldürüldüğü, 2 askerin ise yaralandığı bildirildi.

© AFP 2018 / Suriye'de terör yanlıları ordu mevzilerine saldırdı

Askeri bir kaynağın Sputnik'e aktardığı bilgiye göre bugün militanlar, daha önce Hama'nın kuzeyinde gerçekleştirdikleri saldırının ardından şimdi de Lazkiye'nin İdlib'le sınırı olan kuzey bölgesinde hükümet ordusunun mevzilerine saldırı düzenledi, ordu birlikleri saldırıyı püskürtmeyi başardı, birkaç terör yanlısı öldürüldü, iki askerse yaralandı.

Saldırının yerel saatle 16.30'da (TSİ: 17.30) başladığını belirten kaynak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir grup terörist, Lazkiye eyaletinin kuzeyindeki El Kala dağı bölgesindeki mevzilerimize, havan topları, top mermileri, orta ve büyük kalibreli ateşli silahlar kullanarak saldırdı. Askerlerimiz, militanlara önemli kayıplar yaşatarak saldırıyı püskürttü."

Çatışmanın bir saat sürdüğünü belirten yetkili, "Çatışma sonucunda birkaç militan öldürüldü, diğerleriyse kaçtı, askerlerimizden 2 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Daha önce bugün dün gece sabaha karşı Suriye'nin Hama eyaletinin kuzeyinde terör yanlılarının Suriye hükümet ordusunun mevzilerine saldırdığı, saldırının başarıyla püskürtüldüğü, her iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğu bildirilmişti.