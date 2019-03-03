Suriye ordusu, militanların bugünkü ikinci saldırısını püskürttü: 2 asker yaralı

Saldırının yerel saatle 16.30'da (TSİ: 17.30) başladığını belirten kaynak, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir grup terörist, Lazkiye eyaletinin kuzeyindeki El Kala dağı bölgesindeki mevzilerimize, havan topları, top mermileri, orta ve büyük kalibreli ateşli silahlar kullanarak saldırdı. Askerlerimiz, militanlara önemli kayıplar yaşatarak saldırıyı püskürttü."
Çatışmanın bir saat sürdüğünü belirten yetkili, "Çatışma sonucunda birkaç militan öldürüldü, diğerleriyse kaçtı, askerlerimizden 2 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
Daha önce bugün dün gece sabaha karşı Suriye'nin Hama eyaletinin kuzeyinde terör yanlılarının Suriye hükümet ordusunun mevzilerine saldırdığı, saldırının başarıyla püskürtüldüğü, her iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğu bildirilmişti.
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