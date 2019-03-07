Kayıt
01:05 07 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah

    İngiltere: Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanadı arasında fark yok

    © REUTERS / Hassan Abdallah
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 22

    İngiltere’nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanatları arasında bir fark göremedikleri için örgütü terör listesine aldıklarını söyledi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Tania Rego/ Agencia Brasil
    Netanyahu'dan İngiltere'ye Hizbullah 'teşekkürü'
    Burt, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Lübnan'da Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya geldi.

    Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Burt, 31 Ocak'ta kurulan yeni hükümeti tebrik etmek ve İngiltere'nin Lübnan'ın istikrarına olan desteğini iletmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

    İngiltere'nin Lübnan Hizbullahı'nı terör örgütü listesine almasına değinen Burt, Hizbullah'ın askeri ve siyasi kanatları arasında bir ayrım göremedikleri için bu kararı aldıklarını vurguladı.

    Bahsi geçen kararın, İngiltere'nin Lübnan'a olan yaklaşımını etkilemeyeceğini söyleyen Burt, şöyle devam etti:

    "Bu karar, Lübnan ve Lübnanlılara yönelik yaklaşımlarımızı etkilemez. Lübnan'a olan yıllık 200 milyon dolarlık desteğimizin sürmesini istiyorum ancak Hizbullah'ın istikrarı tehdit eden eylemlerine yönelik kaygılarımız konusunda bir yanıltma olmamalıdır."

    Hizbullah
    © AP Photo / Bilal Hussein
    Hizbullah: Bizi yasaklamak isteyen İngiltere ABD'nin kuklası
    'SURİYELİ MÜLTECİLER ÜLKELERİNE DÖNMELİ'

    Temasları kapsamında Lübnan'daki Suriyeli mülteciler konusunu da ele alacağını söyleyen Burt, Suriyeli mültecilerin hiçbir ön şart olmaksızın ülkelerine dönmelerinden yana olduklarını anlattı.

    Burt, ancak mültecilerin gönüllü olarak dönmeleri için Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin çabaları doğrultusunda güvenliğin temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

    Suriyelilerin çoğunun vatanlarına dönmek istediğine ancak güvenlik başta olmak üzere şartların düzelmesini beklemek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Burt, sonuç itibarıyla mültecilerin dönüşünün, Suriye rejiminin sağlayacağı koşullara da bağlı olduğunu ifade etti.

    İngiliz Bakan Burt, temasları kapsamında Başbakan Saad Hariri ile de bir araya gelmişti.

    İngiliz İçişleri Bakanlığı, 25 Şubat'ta Lübnan Hizbullahı'nı, siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu. İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

    Etiketler:
    mülteci, siyasi kanat, terör, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah, Saad Hariri, Cibran Basil, Alistair Burt, Suriye, Lübnan, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rus geleneksel mutfağının vazgeçilmezi: ‘Blinı’
    Rus geleneksel mutfağının vazgeçilmezi: ‘Blinı’
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet