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    IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son köy olan Baghuz'da DSG'ye teslim olan IŞİD'liler

    DSG kampında kavga: 'IŞİD'ci kadınlar saldırdı'

    © AFP 2018 / Bulent KILIC
    Ortadoğu
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    Suriye'de IŞİD'in sıkıştığı Bagoz'dan tahliye edilen bir grup kadın, DSG kontrolündeki El Hol kampında IŞİD yüzünden evlerinden olmuş diğer kadınlara 'Kafir' diyerek taş atıp kavga çıkardı. Görgü tanıkları, DSG'nin olayları havaya ateş açarak yatıştırdığını ve IŞİD'ci kadınların başka bir alana götürüldüğünü anlattı.

    DSG - Baguz
    © AFP 2018 / Delil SOULEIMAN
    DSG, IŞİD'in elindeki tek bölge olan Bagoz'da son operasyonu başlattı
    Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD’in sıkıştığı Bagoz kasabasındaki kuşatması sürerken, gözler buradan tahliye edilen binlerce kişinin tutulduğu kamplara çevrildi.

    IŞİD’in ele geçirdiği bölgelerde yerel halka dayatmalarda bulunması nedeniyle yaşanan gerilimlerin, savaşın son günlerinde kamplarda da sürdüğü kaydediliyor. DSG’nin Haseke’de kurduğu El Hol kampında Bagoz’dan tahliye edilen ve IŞİD’e hâlâ sempati duyan bir grup kadının, yerel halktan olan diğer kadınlara 'Kafir' diyerek saldırdığı ve DSG sorumlularının havaya ateş açıp kadınları tecrit etmek zorunda kaldığı belirtildi.

    ‘YÜZÜMÜZÜ ÖRTMEDİĞİMİZ İÇİN TAŞ ATIP KÂFİR DİYE BAĞIRDILAR’

    Duvar'ın Reuters’dan aktardığı, kampta kalanlara ve DSG sorumlularına dayandırdığı haberde, Bagoz’dan tahliye edilen ve yabancı ülkelerin pasaportunu taşıyan bir grup kadının kendi görüşlerini, diğer kadınlara dayatmaya çalıştığı aktarıldı. Ajansa konuşan bir kadın, “Bize yüzlerimizi örtmediğimiz için “Kâfir” diye bağırıyorlar. Bize vurmaya çalıştılar” dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © Sputnik / Aleksey Nikolskyi
    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: IŞİD tehdidi devam ediyor
    Bir DSG yetkilisi ise “Yabancılar taş attı. Suriyelilere, Iraklılara ve kamp sorumlularına küfrediyorlar. Çocuklar bile tehditler savuruyor” diye konuştu. Yetkili, IŞİD’ci kadınların bazen kendi aralarında da tartıştığını ekledi.

    IŞİD’Cİ KADINLAR AYRI BİR ALANA GÖTÜRÜLDÜ

    Kamptaki Suriyeli bir kadın tanığın anlatımına göre, DSG yetkilileri IŞİD’ci kadınların çıkardığı birkaç kavgayı yatıştırmak için havaya ateş açtı; bir vakada kadın bir cihatçıya karşı şok tabancası kullanıldı ve sonuç olarak IŞİD’ci kadınlar ayrı bir alana alındı.

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    Etiketler:
    Reuters, IŞİD, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Bagoz, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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