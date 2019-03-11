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16:17 11 Mart 2019
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyaret kapsamında ilk kez gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından karşılandı.

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ilk resmi Irak ziyareti

    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Irak'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaret, Irak'ın komşusuyla olan siyasi ve ticari bağlarını sınırlaması konusunda ABD'nin baskısını artırdığı bir dönemde yapılmasıyla dikkat çekiyor.

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, resmi ziyaret kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a indi. Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılandı.

    Ruhani'nin bu ziyareti, 1979 yılında İran'da gerçekleşen devrim sonrası bu düzeydeki üçüncü ziyaret sayılıyor. İlk iki ziyaret 2008 ve 2013 yıllarında Mahmud Ahmedinejad tarafından gerçekleştirilmişti.

    'ABD'NİN YAĞDIRDIĞI BOMBALAR UNUTULAMAZ'

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Elhakim
    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
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    Göreve geldiği 2013 yılından beri Irak'ı ilk kez ziyaret eden Ruhani, komşularıyla özel bağlarına övgüde bulundu.

    Ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Ruhani, Irak ve İran arasındaki ilişkilerin, Bağdat'ın ABD gibi saldırgan bir ülkeyle kurduğu ilişkilerle kıyaslanamayacağını söyledi. Ruhani, "Amerika bölgede hor görülüyor. Amerikalıların Iraklılar üzerine, Suriye halkı üzerine yağdırdığı bombalar unutulamaz" dedi.

    'ZOR ZAMANLARDA IRAKLILARI DESTEKLEDİK'

    Irak'ın IŞİD'e karşı mücadelesine sundukları desteğe atıfta bulunan Ruhani, ‘İran'ın komşularına yardıma her zaman hazır olduğunu' söyledi. IŞİD'in Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından Bağdat ve Kerkük'ü de tehdit etmesi üzerine Irak'tan yapılan destek çağrısına ilk yanıt veren ülke İran olmuştu.

    İran'ın ‘zor zamanlarda' Iraklıları desteklediğini söyleyen Ruhani, bu desteğin ‘barış ve güvenlik zamanlarında' da devam edeceğini dile getirdi.

    SUUDİ ARABİSTAN'A MESAJ

    BMGK
    © REUTERS / Eduardo Munoz
    ABD'den BMGK'ya 'İran'a yaptırımların geri getirilmesi' çağrısı
    İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih'in ve Başbakan Adil Abdülmehdi'nin yanı sıra Şiilerin en büyük dini lideri olan Ayetullah Ali Sistani ile bir araya gelecek. Necef kentinde yapılması planlanan bu görüşme de pek çok İranlı'nın da saygı duyduğu dini liderle İran Cumhurbaşkanı'nın ilk kez bir araya gelmesi bakımından önemli sayılıyor. Sistani, 2013 yılında Irak'ı ziyaret eden İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın görüşme talebini reddetmişti.

    Analistler, Sistani-Ruhani görüşmesinin, İran'ın bölgedeki düşmanı olan Suudi Arabistan'ın Sünni yönetimi ve Irak arasında başlayan yakınlaşmaya karşı da önemli olduğunu söylüyor. Riyad, Irak'taki İran etkisini azaltmak amacıyla Bağdat ile daha yakın ilişkiler geliştirme politikası güdüyor.

    BAĞDAT DENGE ARIYOR

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Elhakim
    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    Zarif: Iraklı bazı yetkililer ABD korkusundan İran ile işbirliği yapmıyor
    Şii çoğunlukta olan Irak, kilit partnerleri olan İran ve ABD ile ilişiklerini iyi tutmak konusunda ince bir çizgide yürüyor. Irak, İran ile ‘yakınlaşmaması' konusunda ABD'den gelen baskıyla karşı karşıya.

    Bu baskı özellikle, Washington'ın 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ülkeye yaptırım uygulamaya başlamasıyla daha da arttı.

    Ancak Türkiye'den sonra İran, Irak için en önemli ticaret partnerlerinden biri olarak geliyor.

    BAKAN ZARİF'TEN TEŞEKKÜR

    İran ve Irak arasındaki ilişkiler her zaman çok yakın olmamıştı. 1980-1988 yılları arasında kanlı bir savaş dönemi yaşayan iki ülkeden İran, 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle sonuçlanan ABD işgalinin ardından Bağdat üzerindeki etkisini artırdı. İran'ın şu anda Iraklı Şii siyasi gruplar üzerinde kayda değer bir nüfuzu var.

    Ruhani'nin ziyareti öncesi Bağdat'ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, ‘ABD'nin İran halkına uyguladığı hukuksuz ve adaletsiz yaptırımları reddettiği için' Irak'a teşekkür etmişti.

    Etiketler:
    resmi ziyaret, destek, yaptırım, Şii, IŞİD, Adil Abdülmehdi, Berhem Salih, Cevad Zarif, Ayetullah Ali Sistani, Hasan Ruhani, Tahran, Bağdat, Suudi Arabistan, İran, Irak, ABD
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