İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ilk resmi Irak ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, resmi ziyaret kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a indi. Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılandı.
Ruhani'nin bu ziyareti, 1979 yılında İran'da gerçekleşen devrim sonrası bu düzeydeki üçüncü ziyaret sayılıyor. İlk iki ziyaret 2008 ve 2013 yıllarında Mahmud Ahmedinejad tarafından gerçekleştirilmişti.
'ABD'NİN YAĞDIRDIĞI BOMBALAR UNUTULAMAZ'
Ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Ruhani, Irak ve İran arasındaki ilişkilerin, Bağdat'ın ABD gibi saldırgan bir ülkeyle kurduğu ilişkilerle kıyaslanamayacağını söyledi. Ruhani, "Amerika bölgede hor görülüyor. Amerikalıların Iraklılar üzerine, Suriye halkı üzerine yağdırdığı bombalar unutulamaz" dedi.
'ZOR ZAMANLARDA IRAKLILARI DESTEKLEDİK'
Irak'ın IŞİD'e karşı mücadelesine sundukları desteğe atıfta bulunan Ruhani, ‘İran'ın komşularına yardıma her zaman hazır olduğunu' söyledi. IŞİD'in Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından Bağdat ve Kerkük'ü de tehdit etmesi üzerine Irak'tan yapılan destek çağrısına ilk yanıt veren ülke İran olmuştu.
İran'ın ‘zor zamanlarda' Iraklıları desteklediğini söyleyen Ruhani, bu desteğin ‘barış ve güvenlik zamanlarında' da devam edeceğini dile getirdi.
#Rouhani arrives in #Baghdad for first official visit#Iraq #Iran pic.twitter.com/J7o97AhHZY— Ruptly (@Ruptly) 11 Mart 2019
SUUDİ ARABİSTAN'A MESAJ
Analistler, Sistani-Ruhani görüşmesinin, İran'ın bölgedeki düşmanı olan Suudi Arabistan'ın Sünni yönetimi ve Irak arasında başlayan yakınlaşmaya karşı da önemli olduğunu söylüyor. Riyad, Irak'taki İran etkisini azaltmak amacıyla Bağdat ile daha yakın ilişkiler geliştirme politikası güdüyor.
BAĞDAT DENGE ARIYOR
Bu baskı özellikle, Washington'ın 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ülkeye yaptırım uygulamaya başlamasıyla daha da arttı.
Ancak Türkiye'den sonra İran, Irak için en önemli ticaret partnerlerinden biri olarak geliyor.
BAKAN ZARİF'TEN TEŞEKKÜR
İran ve Irak arasındaki ilişkiler her zaman çok yakın olmamıştı. 1980-1988 yılları arasında kanlı bir savaş dönemi yaşayan iki ülkeden İran, 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle sonuçlanan ABD işgalinin ardından Bağdat üzerindeki etkisini artırdı. İran'ın şu anda Iraklı Şii siyasi gruplar üzerinde kayda değer bir nüfuzu var.
Ruhani'nin ziyareti öncesi Bağdat'ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, ‘ABD'nin İran halkına uyguladığı hukuksuz ve adaletsiz yaptırımları reddettiği için' Irak'a teşekkür etmişti.
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