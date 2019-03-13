İranlı aktiviste başörtüyü eleştirmekten 33 yıl hapis: 10 yılını yatacak, 148 kırbaç cezası alacak

İranlı insan hakları aktivisti ve avukat Nesrin Sotuda'nın, başörtüyü eleştirmekten 33 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. Sotuda, bu cezanın 10 yılını yatacak ve 148 kırbaç cezası uygulanacak.

AFP'ye konuşan Sotuda'nın kocası Reza Handan, Nesrin'in devlet makamlarına komplo kurmak, kamu düzeni ve başka yasaları ihlal etmekle suçlandığını ve toplamda 33 yıl hapis cezasına çaptırıldığını söyledi.

Sotuda, İran yasalarına göre en uzun ceza olan 10 yıl cezaevinde kalacak. Sotuda, mahkemeye başörtüsüz katıldığı için de ayrıca 148 kırbaç cezası aldı.

Nesrin Sotuda, kadınlar için zorunlu olan başörtüsü kullanımın kaldırılmasını aktif olarak destekliyor ve idam cezasına karşı çıkıyor. 55 yaşındaki Sotuda, Temmuz 2018'de casusuluk suçlamasıyla tutuklandı ve 5 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Ondan önce de devlet karşıtı propaganda suçundan 3 yıl hapis yatmıştı. 2012 yılında insan haklarını savunma mücadelesindeki büyük katkılarından dolayı Saharov ödülüne layık görülmüştü.