IŞİD'den, teslim olan üyelerine bombalı saldırı

IŞİD Suriye'de direniş gösterdiği son bölge olan Baguz'da teslim olan üyelerinin ve ailelerinin toplandığı bölgeye intihar saldırısı düzenledi, altı kişi hayatını kaybetti.

© Sputnik / Hikmet Durgun SANA: Koalisyonun Baguz köyündeki saldırısında en az 50 kişi öldü

Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonların sürdüğü Baguz'da teslim olan IŞİD üyelerinin ve ailelerinin toplandığı noktaya intihar saldırısı düzenlendi.

DW Türkçe'nin haberine göre operasyonu yürüten ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yapılan açıklamada saldırıda altı kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı. Verilen bilgile göre SDG'nin denetiminde toplanma noktasına getirilen kalabalığı hedef alan üç saldırgan üzerlerindeki patlayıcıları ateşledi. Saldırıda üç SDG milisi de yaralandı.

Ülkenin doğusundaki İdlib vilayetine bağlı Baguz, IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri. Eylül ayından beri Baguz'u kuşatma altında tutan SDG, sivillerin çoğunluğunun tahliye edilmesinin ardından geçen Pazar bölgeye kapsamlı bir harekat başlatmıştı.