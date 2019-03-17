Rusya ve Suriye'den çağrı: Rukban kampında insan hakları ihlalleri var

Rusya ve Suriye genelkurmay başkanlıkları ortak koordinasyon merkezi tarafından uluslararası kamuoyuna ABD'nin kontrolündeki El Tanf bölgesinde bulunan Rukban göçmen kampında insan hakları ihlalleri olduğu ve göçmenlerin kamptan ayrılmasına izin verilmediğine dikkat verme çağrısı yapıldı.

Merkezin açıklamasında "Mayıs 2018'den beri yalnızca 800'den biraz fazla göçmenin bu 'ghetto'dan ayrılıp evlerine dönmesine izin verildi. Her biri özgürlükleri için militanlara 300 ABD doları ödedi. Bugün Rukban'ı kimse terk edemiyor. Zira yaşlılar, engelliler, kadın ve çocukların bu parayı bulabilecek bir yeri yok, aile babaları da kampta iş olmadığı için tüm aile için gereken miktarı toplayamıyor" ifadeleri kullanıldı.

© AP Photo / Rusya: Rukban kampında seks işçiliği ve cinsel istismar vakaları görülüyor

Rukban'dan ayrılan Suriyelilerin, korkudan bu bilgiyi açıkça aktaramadığı belirtilen açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Uluslararası toplumu bu apaçık gerçeğe yakından dikkat vermeye çağrıyoruz. ABD ve beraberindekiler Rukban kampında kalanları özgürce yer değiştirme ve kalacakları yeri seçme hakkından mahrum bırakıp uluslar arası hukuku ihlal ediyor."

Açıklamada uluslararası toplumdan kampı derhal dağıtması için ABD üzerinde nüfuzunu kullanması gerektiği, göçmenlerin ABD yanlısı militanlara para ödemeden kamptan ayrılması çağrısı yapıldı.