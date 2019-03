Hamaney'e 'despot' diyen muhalife okuma cezası: Dini liderin kitaplarını kelime kelime tekrar yazacak

İran'da dini lider Ayetullah Hamaney'i ‘despot' diye niteleyen ve hükmüne son verilmesi için ulusal çapta protesto çağrısı yapan muhalif Abulfazl Ghadiani'ye ilginç bir ceza verildi. Ghadiani, Hamaney ile ilgili üç kitabı okumak ve onları kelimesi kelimesine tekrar yazmak zorunda.

Ghadiani'ye verilen ‘okuma listesinde', Arap yazar Saeed Akeff'in ‘The Story of Winter' kitabının yanı sıra bizzat Hamaney tarafından yazılan ‘The Story of Sistan Province' ve ‘How to Identify Your Enemy' kitapları yer aldı.

Alışılmamış bu ceza aynı zamanda Ghadiani için üç yıllık bir hapis süresi de öngörüyor.

DİKTATÖR DEDİĞİ HAMANEY'İ DEVRİME İHANETLE SUÇLUYOR

Ghadiani, Hamaney'i ‘dikta yönetimine ve gücü olan açlığı nedeniyle İslam devriminin özgürlük ve adalet ideallerine ihanetle' suçluyor.

Ghadiani, Hamaney'e yönelik son eleştirisinde, "Biz, Hamaney'in ülkeyi bir diktatör gibi yönettiğini görmek için devrim yapmadık" demişti.

İran'da yasaklı olan Halkın Mücahitleri Örgütü'nün kurucu üyelerinden 74 yaşındaki Abulfazl Ghadiani, Hamaney'e yönelik sert eleştirileri nedeniyle daha önce hapis cezasına çarptırılmıştı.

KARAR, TEPKİ ÇEKEN ATAMADAN SONRA GELDİ

Ceza, Hamaney'in aşırılığıyla bilinen İbrahim Reisi'yi Yargı Erki Başkanlığı görevine atamasının hemen ardından geldi.

Reisi'nin atanması hem İran'da hem de uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Reisi, 1980'lerde yargı önüne bile çıkmayan yüzlerce İranlı siyasetçiyi idama mahkûm etmesiyle biliniyor.