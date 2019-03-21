Bağdat Şengal'e takviye kuvvet gönderiyor

© AP Photo / Seivan Selim Şengal'de Irak ordusu ile YBŞ arasında yeniden çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Irak Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ganimi ordu ile PKK arasında çatışmaların yaşandığı Musul'un Şengal ilçesini ziyaret ederek, oradaki askeri yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede, "Irak ordusu, devletin saygınlığını temsil ediyor ve kırmızı çizgimizdir." diyen Ganimi, Şengal'de yaşanan çatışmalar üzerine ilçeye takviye kuvvet gönderilmesi kararı alındığını belirtti.

Ganimi, silahın devlet tekelinde bulundurulması, güvenlik güçleri ve vatandaşlara saldırıda bulunanlara demir yumrukla vurulması talimatı verdi.

© AP Photo / Seivan Selim Şengal Peşmerge Sözcüsü: Irak ordusu ile YBŞ büyük bir savaşa hazırlanıyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de dün yaptığı basın toplantısında, Şengal'de gerekli önlemleri aldıklarını ifade ederek, Irak askerlerini öldüren PKK'lıların teslim olduklarını söylemişti.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan iki gün önce yapılan yazılı açıklamada, PKK mensuplarının Musul'da Ninova Operasyonlar Komutanlığı 72. Tugayı'na bağlı askeri kontrol noktasından izinsiz şekilde geçmek istediği, buna izin vermeyen Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışma çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada, çatışmada 2 Irak askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Şengal'de ordu güçleriyle PKK'lılar arasında dün de çatışma çıkmıştı.