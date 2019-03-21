Bağdat Şengal'e takviye kuvvet gönderiyor

Görüşmede, "Irak ordusu, devletin saygınlığını temsil ediyor ve kırmızı çizgimizdir." diyen Ganimi, Şengal'de yaşanan çatışmalar üzerine ilçeye takviye kuvvet gönderilmesi kararı alındığını belirtti.
Ganimi, silahın devlet tekelinde bulundurulması, güvenlik güçleri ve vatandaşlara saldırıda bulunanlara demir yumrukla vurulması talimatı verdi.
Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan iki gün önce yapılan yazılı açıklamada, PKK mensuplarının Musul'da Ninova Operasyonlar Komutanlığı 72. Tugayı'na bağlı askeri kontrol noktasından izinsiz şekilde geçmek istediği, buna izin vermeyen Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışma çıktığı belirtilmişti.
Açıklamada, çatışmada 2 Irak askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Şengal'de ordu güçleriyle PKK'lılar arasında dün de çatışma çıkmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)