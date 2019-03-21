Pompeo: İsrail'in ABD'den iyi dostu yok

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, iki ülkenin ‘dostluklarını' pekiştiren görüşmelerinde birbirlerine övgüler düzdü. Rivlin, Pompeo'dan "ABD'nin en iyi dostu" diye bahsederken, Pompeo da "İsrail'in ABD'den daha iyi bir dostu yok" yorumunu yaptı.

Bölgesel tur kapsamında İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Batı Kudüs'teki ofisinde bir araya geldi.

Görüşmenin başında Pompeo'ya "İsrail'in en iyi dostu" diye seslenen Rivlin, onun güçlü desteğine çok değer verdiklerini belirtti.

Reuven Rivlin, "ABD, İsrail'in en önemli stratejik müttefiki ve hem İsrail'in hem de bölgenin güvenliği için yaptıklarınıza minnettarız" dedi.

DOSTLUK 'LAFTA KALMIYOR'

Rivlin, ayrıca Pompeo'dan ABD Başkanı Donald Trump'a en içten selamlarını iletmesini ve Kudüs'te Amerikan büyükelçiliği açtığı için İsrail adına teşekkürlerini sunmasını istedi.

Konuşmasına sıcak karşılama için teşekkür ederek başlayan Mike Pompeo ise, "İsrail'in ABD daha iyi bir dostu olmadığını bildiklerinden emin olduğunu" söyledi.

Pompeo, "Bu sadece lafta kalmıyor, kendi menfaatlerimiz için günlük olarak yaptığımız şey budur" diye konuştu.

POMPEO: ABD'NİN AHLAKİ VE SİYASİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR

İki liderin görüşmesinde Hamas ve Hizbullah, İran'ın Suriye ve Lübnan'daki gücü, İsrail'in kuzey sınırı gibi konular gündeme geldi.

ABD'nin bölge ve İsrail'in istikrarına önem verdiğini belirten Pompeo, "İsrail'in ve bölgenin istikrarı için tehlike oluşturan Hamas ve Hizbullah örgütleri hakkında (İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile) konuştum. ABD'nin, düşman güçlerin bölgesel istikrarı aşındırmasını önlemek için ahlaki ve politik bir yükümlülüğü var. Biz de öyle yapacağız" ifadelerini kullandı.

RIVLIN: LÜBNAN'I SORUMLU TUTARIZ

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Pompeo'nun Lübnan ziyaretine işaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise, "Lübnan'dan bahsettiğimiz zaman o ülkeyi Hizbullah'tan ayrı düşünemeyiz. Dolayısıyla Lübnan'dan İsrail'e yönelik bir şey olduğu zaman, Lübnan'ı sorumlu tutarız" dedi.

Rivlin, İran'ın bölgedeki gücünün İsrail'i endişelendirdiğini vurgulayarak, "İranlıların Suriye, Lübnan ve Irak'ta yaptıkları ve sahip oldukları füze gücü, Irak'tan bile füze atma kabiliyeti bizi endişelendiren bir şey" diye konuştu. Pompeo, ABD'nin de bu konuda endişeleri olduğunun altını çizdi.

Bölgesel tur kapsamında, önce Kuveyt'i ziyaret eden ve ardından dün akşam İsrail'e gelen Pompeo'nun yarın da Lübnan'a geçmesi bekleniyor.