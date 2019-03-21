Musul'da feribot battı: En az 40 ölü

Reuters, Musul'da Dicle Nehri üzerinde yolcu taşıyan bir feribotun battığını ve en az 40 kişinin öldüğünü duyurdu.

Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri'nde sefer yapan feribot battı.

Yolcuların çoğunluğunun yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklardan oluştuğu ve en az 40 kişinin öldüğü belirtildi.

Musul Sivil Savunma İdaresi Başkanı Hüsam Halil, bölgede çalışmaların başlatıldığını ve şuana kadar 12 kişinin kurtatıldığını söyledi.

AA'nın aktardığına göre Irak Sivil Savunma yetkilileri yaralı sayısını da 100 olarak açıkladı.