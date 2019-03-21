Musul'da feribot battı: En az 40 ölü

Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri'nde sefer yapan feribot battı.
Yolcuların çoğunluğunun yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklardan oluştuğu ve en az 40 kişinin öldüğü belirtildi.
Musul Sivil Savunma İdaresi Başkanı Hüsam Halil, bölgede çalışmaların başlatıldığını ve şuana kadar 12 kişinin kurtatıldığını söyledi.
AA'nın aktardığına göre Irak Sivil Savunma yetkilileri yaralı sayısını da 100 olarak açıkladı.
A ferry with dozens of tourists, children among them, capsized in the Mosul area in Iraq, with at least 17 people dead, a security source tells Sputnik. Preliminary information indicates that the number of people on the ferry was more than the number allocated pic.twitter.com/kEiESThvcW— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) March 21, 2019
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