ABD yönetiminin İsrail ile Filistin'i 'barıştırma' planı neler içeriyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'in İsrail ve Filistin'i nasıl 'barıştırmayı' planladığı ortaya çıktı. Kushner'in 'Yüzyılın anlaşması' kapsamında toprak değişimi yapılmasını hayal ettiği belirtildi.

© AFP 2019 / Saul Loeb Başkan damadını ölçtü biçti: Kushner, Brady'nin önkolunun yarısı kadar

Trump'ın Beyaz Saray'daki 'icraatları' hakkında yeni bir kitap yayımlandı. Rus basını, gazeteci Vicky Ward'ın 'Kushner A.Ş: Açgözlülük. Hırs. Yolsuzluk. Jared Kushner ile Ivanka Trump'ın Sıradışı Hikayesi' isimli kitabından alıntılar yaptı.

Buna göre Kushner, 'yüzyılın anlaşması'na İsrail ve Filistin'in yanı sıra Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgesel aktörleri de çekmeyi planladı.

'ARABİSTAN'DAN FİLİSTİN'E UZANACAK PETROL BORU HATTI'

Ward, "Kushner, Riyad ve Abu Dabi'nin Filistinlilere ekononik yardım sağlamasını istiyordu. Suudi Arabistan'dan Filistin'e uzanacak bir petrol boru hattı ve Filistin'deki petrol rafinerileri ve taşıma terminali inşa etme düşüncesi vardı. Buralardan elde edilecek gelir, Filistinlilerin iş bulabilecekleri ve yüksek işsizlik sorununa çözüm olabilecek tuzdan arındırma tesisleri kurulmasına harcanacaktı" ifadelerini kullandı.

'ÜRDÜN, FİLİSTİN, ARABİSTAN VE MISIR ARASINDA TOPRAK TAKASLARI'

Anlaşmaya göre Ürdün, topraklarının bir kısmını Filistin'e verecek, buna karşılık Suudi Arabistan'dan toprak tazminatı alacak ve Riyad da 1950 yılında Mısır'a verdiği Kızıldeniz'deki iki adayı geri alacaktı.

'9 NİSAN'DAN SONRASINI BEKLEMELİYİZ'

Ward'un kitabındaki anlaşmaya ilişkin bilgilerin ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Gerçeği öğrenmek için 9 Nisan sonrasını beklememiz gerekiyor. Zira Kushner, İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak parlamento seçimlerinden sonra yüzyılın anlaşmasının içeriğini kamuoyuyla paylaşma sözü vermişti.

'TILLERSON, KUSHNER'İN İSRAİL'E YOĞUNLAŞMASINDAN RAHATSIZDI'

Diğer taraftan Ward, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Kushner'in İsrail'le ilişkilerde söz sahibi olmasından rahatsızlık duyduğunu yazdı.

Kushner'in İsrail konusunda ne konuştuğunu bildiği izlenimi oluşturduğunu anlatan Ward, ancak damadın tüm İsrail gündemini kendi başına üstlenmesinin Tillerson'un hoşuna gitmediğini kaydetti.