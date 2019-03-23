DSG: Sözde IŞİD halifeliği nihai olarak yok edildi

Türkiye tarafından 'PKK'nın Suriye kolu' olarak görülen YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Sözcüsü Mustafa Bali, IŞİD'e karşı nihai zafer elde ettiklerini ve sözde halifeliğe son verdiklerini açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bali, IŞİD'in son kalesi olan ve haftalardır çatışmaların sürdüğü Baguz'un özgürleştirildiğini belirtti.

Bali, "DSG, sözde halifeliğin tamamen yok edildiğini ve IŞİD'in toprakları bakımından yüzde 100 yenilgiye uğratıldığını açıklıyor. Bu eşsiz günde, çabaları zaferi mümkün kılan binlerce şehidimizi anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) March 23, 2019

​BEYAZ SARAY AÇIKLAMIŞ, ŞAM BLÖF OLARAK NİTELEMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 'IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği herhangi bir toprak kalmadığı' konusunda Başkan Donald Trump'a bilgi verdiğini söylemişti.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi ise, ABD'nin IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği herhangi bir toprak kalmadığı açıklamasının blöf olduğunu belirtmişti.