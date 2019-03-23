DSG: Sözde IŞİD halifeliği nihai olarak yok edildi

Twitter'dan açıklama yapan Bali, IŞİD'in son kalesi olan ve haftalardır çatışmaların sürdüğü Baguz'un özgürleştirildiğini belirtti.
Bali, "DSG, sözde halifeliğin tamamen yok edildiğini ve IŞİD'in toprakları bakımından yüzde 100 yenilgiye uğratıldığını açıklıyor. Bu eşsiz günde, çabaları zaferi mümkün kılan binlerce şehidimizi anıyoruz" ifadelerini kullandı.
Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS— Mustafa Bali (@mustefabali) March 23, 2019
BEYAZ SARAY AÇIKLAMIŞ, ŞAM BLÖF OLARAK NİTELEMİŞTİ
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi ise, ABD'nin IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği herhangi bir toprak kalmadığı açıklamasının blöf olduğunu belirtmişti.
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