Suriye'den Trump'a tepki: Ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı

© REUTERS / Carlos Barria Trump, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyan kararı imzaladı

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Trump'ın kararı, "Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı" olarak nitelendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde Golan Tepeleri'ni 'İsrail toprağı' olarak tanıyan kararnameyi imzaladı.

Golan bölgesi, 1967'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerine aykırı olarak İsrail tarafından işgal altına tutuluyor.