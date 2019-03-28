Suudi gazete Osmanlı'yı hedef aldı: 'IŞİD'in ilk devleti 1299-1923'

© REUTERS / Hüseyin Aldemir Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayeti sonrası imajını düzeltmek için ABD'li şirketle anlaştı

Ukaz gazetesi yazarlarından Hani ez-Zahiri'nin kaleme aldığı 'IŞİD'in ilk devleti 1299-1923' başlıklı bir makaleyi yayımlayarak, Osmanlı'yı sömürgecilikle suçladı.

Dünyanın, ABD'nin Golan Tepeleri kararına verilen tepkilere odaklandığı bugünlerde dikkati terör örgütü DEAŞ'a çekmek isteyen Zahiri'nin makalesinde, Osmanlı Devleti'ne yönelik iddialar şöyle sıralandı: "Daha önceki makalelerimde sürekli Ebubekir el-Bağdadi'nin devletinden, IŞİD'in ikinci devleti diye bahsettim. Çünkü IŞİD'den önce kuruluşu, suçları, katliamları ve hatta yıkılışından sonra askerlerini tıpkı fareler gibi Arap dünyasından çekme aşamalarından geçen bir devlet vardı.. O da kendini sahte bir şekilde Osmanlı Devleti olarak tanıtan ancak gerçekte IŞİD'in birinci devleti idi."

'OSMANLI DEVLETİ TOPLUMLARDA KUTUPLAŞTIRMA OLUŞTURDU'

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Halid Abbas Taşkendi'nin "Yeni Osmanlı, atalarının imparatorluğunda ne arıyor?" başlığıyla yazdığı diğer bir makalede de Osmanlı tarihine dair iddialarda bulundu. Osmanlı Devleti'nin ismine dair iddialarla başlayan makalede, Osmanlı Hanedanı'ndan birtakım isimler aktararak İslami isimlerle uyuşmadığı dolayısıyla devletin kurucusu Osman Gazi'nin adını da 'Utman' olarak tanıttı. Osmanlı Devleti ve Hanedanı'na dair çok sayıda Avrupalı tarihçiden aktarma yapılan makalede, 'Türk milletlerinin İslam'ı gerçek anlamda benimsemediklerini ve eski putperest inançlarının kalıntılarıyla karışık bir inançla tarihlerini sürdürdükleri'ni savundu.

'Osmanlı Devleti'nin toplumlarda oluşturduğu kutuplaşmaların İslam dinini olumsuz etkilediği' ifade edilen makalede, 'Osmanlı'nın Balkanlardaki savaşlarının İslam'ı yaymak için değil, ganimetleri elde etmek amacıyla yapıldığı' şeklinde iddialar yer aldı.