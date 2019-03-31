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16:30 31 Mart 2019
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

    Guardian gazetesi belgeleri açıkladı: Suudi Arabistan'da siyasi mahkumlara işkence ediliyor

    © REUTERS / Adnan Abidi
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'ın gözaltındaki kadın ve erkeklere işkence uygulandığını inkar etmesine rağmen siyasi mahkumların ciddi fiziksel istismara maruz kaldıkları tıbbi raporlarla belgelendi. Veliaht Prens Selman'a rağmen hazırlanan raporlarda, siyasi mahkumlarda yetersiz beslenme, kesikler, morluklar ve yanıklar görüldüğü belirtildi.

    Suudi Arabistan'daki siyasi mahkumlarda yetersiz beslenme, morluklar ve yanıklar görüldüğü ve bunların işkence sonucu oluştuğu belirtildi.

    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © AFP 2019 / Ozan Köse
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    Guardian gazetesinin haberine göre, mahkumların sağlık durumuna ilişkin Kral Selman bin Abdulaziz için hazırlanan tıbbi raporlar basına sızdı. Haberde, raporların Suudi Arabistan yönetiminin, gözaltındaki kadın ve erkeklere işkence uygulandığını inkar etmesine rağmen, siyasi mahkumların ciddi fiziksel şiddette maruz kaldıklarına dair belgelenmiş ilk deliller olduğu belirtildi.

    Habere göre, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ortaya çıkmasının ardından Kral Selman, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle hapsedilen yaklaşık 200 erkek ve kadın mahkumun gözaltı ve tutuklama kararlarının gözden geçirilmesi emri verdi. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yardımcılarından gelen itirazı reddeden kraliyet mahkemesi, bazı mahkumlar için tıbbi raporlar hazırlanmasını da istedi.

    Raporlarda, bu kişilerin maruz kaldığı işkencelerin sonuçlarına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

    — Hasta, sürekli kanlı kusma nedeniyle ciddi kilo kaybı yaşıyor. Ayrıca vücudunun çeşitli bölgelerine dağılmış çok sayıda yara ve morluk var.

    — Göğsünde ve sırtının altında gözle görülebilir yaralanmalar var.

    — Acil tedavi ve ileri tetkikler için hasta hücreden uzman kliniğe transfer edilmeli.

    — Hasta, bacak bölgesinde görülen çok sayıda morluklar nedeniyle yürümekte zorluk çekiyor. Kolunun ön ve sırtının alt bölgesinde çok sayıda yaralanma görülüyor. Kötü beslenme ve ciltte belirgin kuruluk var.

    — Hastanın vücudunda özellikle de sırt, karın ve uyluk bölgelerinde çok sayıda morluk var. Ayrıca yiyecek yokluğu, yüzde solukluk ve vücuttaki genel zayıflık nedeniyle yetersiz besleniyor gibi görünüyor.

    — Hasta, her iki bacağındaki yaralar nedeniyle hareket edemiyor, yetersiz beslenme ve sıvı eksikliği nedeniyle vücudunda ciddi zayıflık var.

    — Hasta, ciddi beslenme yetersizliği ve genel sıvı eksikliği nedeniyle hareket zorluğu çekiyor. Ayrıca vücudun her yerinde çeşitli morluklar ve yaralar var.

    Suudi Arabistan
    © AP Photo / Emrah Gürel
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    Danışmanlarının Kral Selman'a bütün siyasi mahkumlar için bir af çıkarılması, 2017'den beri hapiste olanlar ile sağlık sorunları olduğu kabul edilen mahkumların serbest bırakılması tavsiyelerinde bulunduğu iddiası da haberde yer aldı.

    Suudi Arabistan'da mahkeme, perşembe günü insan hakları aktivisti kadın mahkumlar Rukiyye el Muharib, Azize el Yusuf ile İman en Nefcan'ı denetimli olarak serbest bırakmıştı.

    Kaşıkçı cinayetinin ardından baskı altında olan Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın muhalifler ve insan hakları aktivistleri konusundaki tutumu sıkça eleştiriliyor.

    Etiketler:
    Siyasi mahkum, Hapishane, Guardian, Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan
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