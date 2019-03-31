İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Brezilya, Kudüs’te diplomatik ofis açacak

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro bugün 4 günlük bir ziyaret için İsrail’e geldi. Bolsonaro’nun ziyareti sırasında İsrail ile bazı ikili anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüşen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz de, sosyal medya hesabında, Brezilya ve İsrail’in iyi dostlar olduğunu; Brezilya’nın Kudüs’te bir ‘diplomatik ofis’ açacağını yazdı.

Bem vindo to Israel @ernestofaraujo, Minister of Foreign Affairs of Brazil & President @jairbolsonaro. Obrigado for opening a diplomatic office in Jerusalem! Israel and Brazil are true friends sharing common values and we will strengthen the cooperation between our two countries. pic.twitter.com/yj2Qavz9NV — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 31 Mart 2019

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