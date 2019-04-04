Suriye: Türkiye, İdlib mutabakatını yerine getirmekte acele etmiyor, sabrımızın bir sınırı var

Türkiye'nin İdlib'in teröristlerden kurtarılmasını öngören mutabakatı yerine getirme konusunda aceleci davranmadığını söyleyen Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam yönetiminin bunun gerçekleşmesini beklediğini ve sabırlarının bir sınırı olduğunu belirtti.

Şam'da Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Muallim, Suriye'nin Türkiye'den İdlib mutabakatını uygulamasını beklediğini belirtti.

Muallim, "Mutabakatı yerine getirme sürecini yavaşlatan taraf Türkiye. Şimdiye dek Rus dostlarımızdan durumun zorlu olduğunu ancak Türkiye'nin anlaşmayı yerine getirme eğiliminde olduğunu duyduk. Açık olmak gerekirse, Soçi'de varılan bu mutabakatın yerine getirilmesini bekliyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de 15 Ekim'e kadar silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı. Mutabakatı belirlenen süreye kadar yerine getiremeyen Ankara, ek süre talep etmiş ve güvenlik garantisi veremediği için İdlib'de ortak devriyenin ertelenmesini istemişti.