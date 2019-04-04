Netanyahu: Gazze'yi alacak birini umuyordum ama bunu yapmak isteyen kimse olmadı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, birçok Arap lidere Gazze'nin kontrolünü önerdiğini belirterek, "Gazze'yi alacak birini umuyordum ama bunu yapmak isteyen kimse olmadı" dedi.

İsrail radyosu Reshet Bet'te konuşan Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Tüm seçenekleri tüketmeden Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırıyı düşünmediklerini belirten Netanyahu, "Yalnızca gerektiğinde güç kullanırım ve bedelini ödemeye razıyım, Gazze Şeridi'nde geniş çaplı bir askeri harekat başlatmamız gerekebilir, ancak bu en son seçenek. Gereksiz bir savaş başlatmam" dedi.

Netanyahu, birçok Arap lidere Gazze'nin kontrolünü önerdiğini belirterek, "Gazze'yi alacak birini umuyordum ama bunu yapmak isteyen kimse olmadı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 2 milyona yakın Filistinli zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışıyor.

© AFP 2019 / Mahmud Hams İsrail savaş uçaklarının vurduğu Gazze’den görüntüler 7

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun söz konusu açıklamalarının, "ABD'nin Arap ülkeleri ile Filistin üzerindeki komplosunun göstergesi" olarak yorumladı.

Rudeyne, Netanyahu'nun dillendirdiği planın Yüzyılın Anlaşması projesinin bir parçası olduğuna işaret ederek, "İşte bu, Başkan Mahmud Abbas'ın sürekli olarak uyardığı konuydu. Onun için Filistin ulusal davası ile Arap milletinin menfaatlerinin korunmasının köşe taşı olan Kudüs'ten taviz vermedi" dedi.

Gazze Şeridi'ni yöneten Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a çağrıda bulunan Rudeyne, "Hamas'ın, Kudüs'ün Yahudileştirilmesi, Filistin kimliğinin yok edilmesi, özgürlük ve bağımsızlıktan vazgeçme karşılığında kendisinin Yüzyılın Anlaşması projesinin bir parçası olması için planlar yapıldığının farkına varmalı" uyarısında bulundu.

Rudeyne, Gazze ve Kudüs olmaksızın bir Filistin devletinin kurulmasının mümkün olmayacağını vurgulayarak, "Gazze Şeridi'nde bir devlet kurulamaz, Gazze'siz de bir devlet kurulamaz, Kudüs'süz bir devlet de kurulamaz" ifadelerini kullandı.

Filistin Yönetimi'ne göre, ABD'nin henüz açıklanmayan Yüzyılın Anlaşması projesinin, Gazze Şeridi'nde bir Filistin devleti kurmayı hedeflediği ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere ise kısmi bir otonomi hakkı tanımayı planladığını öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Bir diğer iddiaya göre ise plan; Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içeriyor.