Suriye: Golan Tepeleri için askeri seçenek ihtimal dahilinde

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, işgal altındaki Golan Tepeleri sorununun çözümü için askeri seçeneği ihtimal dışı tutmadıklarını ancak şu anda önceliklerinin terörle mücadele olduğunu söyledi.

© REUTERS / Leonhard Foeger BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır

Şam'da Venezüellalı mevkidaşı Jorge Arreaza'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Muallim, Golan Tepeleri'yle ilgili olarak her yöntemi değerlendiklerini söylediklerinde askeri yöntemi de ima ettiklerini belirterek Şam için askeri seçeneğin ihtimal dışı olmadığını vurguladı.

'İSRAİL ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR'

Suriye'nin 1974 tarihli Güçlerin Ayrılması Anlaşması'na uyduğunu ancak İsrail'in bunu sistematik olarak ihlal ettiğini kaydeden Muallim, "Biz teröristlerle mücadele ediyoruz, zira onların İsrail ve ABD'yle işbirliği yaptığı kanıtlandı. Bugün için önceliğimiz, Suriye topraklarını terörden temizlemek için mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararına imza atmıştı.